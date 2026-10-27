27 de outubro de 2026
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LUTO

Maria Edina morre aos 84 anos; veja notas de falecimento em SJC

Por Da Redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 2 min
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Pixabay
Maria Edina morre aos 84 anos; veja notas de falecimento em SJC
Maria Edina morre aos 84 anos; veja notas de falecimento em SJC

MARIA EDINA LOPES DA SILVA

Idade: 84
Data de falecimento: 27/10/2026

Velório:
OUTRAS CIDADES

Sepultamento:
CEMITERIO PARQUE JARAGUA - SAO PAULO/SP- 28/10/2026 13:00

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JAIR FERNANDES DE FREITAS

Idade: 73
Data de falecimento: 27/10/2026

Velório:
PARQUE DAS FLORES

Sepultamento:
CEMITERIO PQ. DAS FLORES/SJCAMPOS SP - 28/10/2026 10:00

JOSE ARMANDO MATIAS

Idade: 72
Data de falecimento: 27/10/2026

Velório:
MEMORIAL BOM RETIRO/VELÓRIO

Sepultamento:
CEM. MEMORIAL BOM RETIRO-SJC- 28/10/2026 09:00

WALDETE RODRIGUES DA COSTA

Idade: 75
Data de falecimento: 27/10/2026

Velório:
URBAM SALA 2 - 27/10/2026 das 17:00 às 09:00

Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC- 28/10/2026 09:00

LUCILENE RIBEIRO DA SILVA

Idade: 64
Data de falecimento: 27/10/2026

Velório:
URBAM SALA 3 - 27/10/2026 das 12:00 às 08:00

Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC- 28/10/2026 08:00

MIRTES DA ROCHA

Idade: 59
Data de falecimento: 27/10/2026

Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO

Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC- 27/10/2026 16:30

ADELAIDE BELOTO RODRIGUES

Idade: 83
Data de falecimento: 26/10/2026

Velório:
URBAM SALA 5 - 26/10/2026 das 16:30 às 16:00

Sepultamento:
CEM. MUN. PEREGRINA/SANTANA/SJC - 27/10/2026 16:00

JOÃO ALBERTO PENNA DE MORAES

Idade: 62
Data de falecimento: 27/10/2026

Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO

Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC- 27/10/2026 16:00

NANCY DOS SANTOS SILVA

Idade: 97
Data de falecimento: 26/10/2026

Velório:
CAPELA NOSSA SENHORA DE LOURDES - RUA CECILIO CORRA, 12 JD GUIMARAES

Sepultamento:
CEMIT. HORTO DA PAZ (SANTISSIMO) CENTRO/SJC- 27/10/2026 15:30

JOSEMAR MAIA DA SILVA

Idade: 58
Data de falecimento: 26/10/2026

Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO

Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC- 27/10/2026 15:30

MARCIO DE OLIVEIRA LEITE

Idade: 63
Data de falecimento: 25/10/2026

Velório:
URBAM SALA 6 - 27/10/2026 das 00:01 às 15:30

Sepultamento:
CEM. MUN. PEREGRINA/SANTANA/SJC - 27/10/2026 15:30

VERA LÚCIA DE MELO OLIVEIRA

Idade: 64
Data de falecimento: 26/10/2026

Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL SANTANA

Sepultamento:
CEM. MUN. PEREGRINA/SANTANA/SJC - 27/10/2026 15:00

ANTONIO PEDRO NETO

Idade: 51
Data de falecimento: 26/10/2026

Velório:
URBAM SALA 4 - 27/10/2026 das 08:30 às 13:30

Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC- 27/10/2026 13:30

ANDERSON FERNANDO DA CONCEIÇAO

Idade: 40
Data de falecimento: 26/10/2026

Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO

Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC- 27/10/2026 13:30

PAULO SMORIGO

Idade: 81
Data de falecimento: 26/10/2026

Velório:
PARQUE DAS FLORES

Sepultamento:
CEMITERIO PQ. DAS FLORES/SJCAMPOS SP - 27/10/2026 12:00

NATIMORTO (VALENTINA DA SILVA MARCIANO)

Idade: 0
Data de falecimento: 27/10/2026

Velório:
DIRETO

Sepultamento:
CEMITERIO MUNICIPAL DE JAMBEIRO/SP- 27/10/2026 11:30

JOSÉ DO NASCIMENTO SOUSA

Idade: 89
Data de falecimento: 26/10/2026

Velório:
URBAM SALA 3 - 26/10/2026 das 20:00 às 10:30

Sepultamento:
CEMIT. HORTO DA PAZ (SANTISSIMO) CENTRO/SJC- 27/10/2026 10:30

BERNARDO ISMAEL MORAIS

Idade: 1
Data de falecimento: 26/10/2026

Velório:
URBAM SALA 2 - 26/10/2026 das 20:00 às 10:00

Sepultamento:
CEM. MUN. PE RODOLFO KOMOREK/SJC- 27/10/2026 10:00

NATIMORTO ( VIOLETA AURORA PIMENTA CARNEIRO )

Idade: 0
Data de falecimento: 25/10/2026

Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO

Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC- 27/10/2026 10:00

MARIA BERNARDETE DE ANDRADE

Idade: 70
Data de falecimento: 26/10/2026

Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO

Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC- 27/10/2026 09:00

MARIA APARECIDA RIBEIRO

Idade: 81
Data de falecimento: 26/10/2026

Velório:
URBAM SALA 4 - 26/10/2026 das 16:30 às 08:00

Sepultamento:
CEM. MUN. PEREGRINA/SANTANA/SJC - 27/10/2026 08:00

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