MARIA EDINA LOPES DA SILVA
Idade: 84
Data de falecimento: 27/10/2026
Velório:
OUTRAS CIDADES
Sepultamento:
CEMITERIO PARQUE JARAGUA - SAO PAULO/SP- 28/10/2026 13:00
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JAIR FERNANDES DE FREITAS
Idade: 73
Data de falecimento: 27/10/2026
Velório:
PARQUE DAS FLORES
Sepultamento:
CEMITERIO PQ. DAS FLORES/SJCAMPOS SP - 28/10/2026 10:00
JOSE ARMANDO MATIAS
Idade: 72
Data de falecimento: 27/10/2026
Velório:
MEMORIAL BOM RETIRO/VELÓRIO
Sepultamento:
CEM. MEMORIAL BOM RETIRO-SJC- 28/10/2026 09:00
WALDETE RODRIGUES DA COSTA
Idade: 75
Data de falecimento: 27/10/2026
Velório:
URBAM SALA 2 - 27/10/2026 das 17:00 às 09:00
Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC- 28/10/2026 09:00
LUCILENE RIBEIRO DA SILVA
Idade: 64
Data de falecimento: 27/10/2026
Velório:
URBAM SALA 3 - 27/10/2026 das 12:00 às 08:00
Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC- 28/10/2026 08:00
MIRTES DA ROCHA
Idade: 59
Data de falecimento: 27/10/2026
Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO
Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC- 27/10/2026 16:30
ADELAIDE BELOTO RODRIGUES
Idade: 83
Data de falecimento: 26/10/2026
Velório:
URBAM SALA 5 - 26/10/2026 das 16:30 às 16:00
Sepultamento:
CEM. MUN. Mª PEREGRINA/SANTANA/SJC - 27/10/2026 16:00
JOÃO ALBERTO PENNA DE MORAES
Idade: 62
Data de falecimento: 27/10/2026
Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO
Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC- 27/10/2026 16:00
NANCY DOS SANTOS SILVA
Idade: 97
Data de falecimento: 26/10/2026
Velório:
CAPELA NOSSA SENHORA DE LOURDES - RUA CECILIO CORRA, 12 JD GUIMARAES
Sepultamento:
CEMIT. HORTO DA PAZ (SANTISSIMO) CENTRO/SJC- 27/10/2026 15:30
JOSEMAR MAIA DA SILVA
Idade: 58
Data de falecimento: 26/10/2026
Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO
Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC- 27/10/2026 15:30
MARCIO DE OLIVEIRA LEITE
Idade: 63
Data de falecimento: 25/10/2026
Velório:
URBAM SALA 6 - 27/10/2026 das 00:01 às 15:30
Sepultamento:
CEM. MUN. Mª PEREGRINA/SANTANA/SJC - 27/10/2026 15:30
VERA LÚCIA DE MELO OLIVEIRA
Idade: 64
Data de falecimento: 26/10/2026
Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL SANTANA
Sepultamento:
CEM. MUN. Mª PEREGRINA/SANTANA/SJC - 27/10/2026 15:00
ANTONIO PEDRO NETO
Idade: 51
Data de falecimento: 26/10/2026
Velório:
URBAM SALA 4 - 27/10/2026 das 08:30 às 13:30
Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC- 27/10/2026 13:30
ANDERSON FERNANDO DA CONCEIÇAO
Idade: 40
Data de falecimento: 26/10/2026
Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO
Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC- 27/10/2026 13:30
PAULO SMORIGO
Idade: 81
Data de falecimento: 26/10/2026
Velório:
PARQUE DAS FLORES
Sepultamento:
CEMITERIO PQ. DAS FLORES/SJCAMPOS SP - 27/10/2026 12:00
NATIMORTO (VALENTINA DA SILVA MARCIANO)
Idade: 0
Data de falecimento: 27/10/2026
Velório:
DIRETO
Sepultamento:
CEMITERIO MUNICIPAL DE JAMBEIRO/SP- 27/10/2026 11:30
JOSÉ DO NASCIMENTO SOUSA
Idade: 89
Data de falecimento: 26/10/2026
Velório:
URBAM SALA 3 - 26/10/2026 das 20:00 às 10:30
Sepultamento:
CEMIT. HORTO DA PAZ (SANTISSIMO) CENTRO/SJC- 27/10/2026 10:30
BERNARDO ISMAEL MORAIS
Idade: 1
Data de falecimento: 26/10/2026
Velório:
URBAM SALA 2 - 26/10/2026 das 20:00 às 10:00
Sepultamento:
CEM. MUN. PE RODOLFO KOMOREK/SJC- 27/10/2026 10:00
NATIMORTO ( VIOLETA AURORA PIMENTA CARNEIRO )
Idade: 0
Data de falecimento: 25/10/2026
Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO
Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC- 27/10/2026 10:00
MARIA BERNARDETE DE ANDRADE
Idade: 70
Data de falecimento: 26/10/2026
Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO
Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC- 27/10/2026 09:00
MARIA APARECIDA RIBEIRO
Idade: 81
Data de falecimento: 26/10/2026
Velório:
URBAM SALA 4 - 26/10/2026 das 16:30 às 08:00
Sepultamento:
CEM. MUN. Mª PEREGRINA/SANTANA/SJC - 27/10/2026 08:00