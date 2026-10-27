Requerimentos
Aproveitando o fato de ter maioria na Câmara de São José dos Campos, a base aliada ao governo Anderson Farias (PSD) conseguiu rejeitar nessa terça-feira (27) um total de três requerimentos da oposição que cobravam informações da Prefeitura.
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Base aliada
Atualmente, a base aliada é composta por 14 vereadores: Anderson Senna (PL), Claudio Apolinário (PSD), Fabião Zagueiro (PSD), Gilson Campos (PRD), Lino Bispo (PL), Marcão da Academia (PSD), Marcelo Garcia (PRD), Milton Vieira Filho (Republicanos), Rafael Pascucci (PSD), Renato Santiago (União), Rogério da Acasem (PP), Sidney Campos (PSDB), Zé Luis (PSD) e Roberto do Eleven (PSD). Eleven, que é o presidente da Câmara, vota apenas em caso de empate. Renato Santiago não estava na sessão.
Oposição
Já a oposição é composta por sete vereadores: Amélia Naomi (PT), Carlos Abranches (Cidadania), Fernando Petiti (PSDB), Juliana Fraga (PT), Roberto Chagas (PL), Sérgio Camargo (PL) e Thomaz Henrique (PL). Thomaz Henrique não estava na sessão.
Esgoto
No primeiro requerimento, Sérgio Camargo pedia "informações sobre as notificações para ligação de imóveis à rede pública de esgoto, os custos de regularização e as medidas de assistência aos moradores da Rua Antônio Aleixo da Silva, no Jardim Satélite".
Igreja
No segundo requerimento, Sérgio pedia "informações e documentos complementares relativos" à licitação "destinada à execução das obras de restauração da Igreja São Benedito".
UBS
No terceiro requerimento, Sérgio pedia "informações sobre o primeiro termo de aditamento do contrato" para "construção da Unidade Básica de Saúde do Pinheirinho dos Palmares".
Blindagem
A rejeição de requerimentos é uma forma de blindar o governo Anderson, já que esse tipo de documento deve ser respondido obrigatoriamente em 15 dias quando aprovado em plenário. Com a rejeição, a Prefeitura não é obrigada a responder à Câmara.