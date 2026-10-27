O Grupo Chavantes, responsável pela gestão das duas UPAs (Unidades de Pronto Atendimento) de Taubaté, que ficam nos bairros San Marino e Santa Helena, afirmou nessa terça-feira (27) que os repasses da Prefeitura estão em atraso. A dívida seria de R$ 2,793 milhões e somaria pagamentos que não teriam sido realizados em dezembro de 2024 e nesse mês de outubro.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
A entidade afirmou ainda que, nesse mês, a Prefeitura informou à Chavantes que não terá condição financeira de fazer o repasse de dezembro de 2026. O contrato da UPA San Marino custa R$ 27,599 milhões por ano (R$ 2,299 milhões/mês). O da UPA Santa Helena, R$ 22,457 milhões por ano (R$ 1,871 milhão/mês). Ou seja, caso o repasse de dezembro não seja feito, representaria um desfalque de R$ 4,17 milhões.
O Grupo Chavantes afirmou que "os atrasos nos repasses da Prefeitura de Taubaté e a possibilidade de suspensão do último repasse previsto para 2026 colocam em risco a continuidade dos serviços nas duas unidades", que "os recursos estão previstos nos contratos de gestão e são indispensáveis ao pagamento de profissionais, equipes médicas, fornecedores e demais despesas necessárias ao atendimento da população", e que "o cenário se agrava com as obrigações de fim de ano, como o décimo terceiro salário".
A reportagem questionou as outras entidades que atuam na gestão de unidades de saúde em Taubaté: o Iesp (Instituto de Excelência em Saúde Pública), que administra o PSM (Pronto Socorro Municipal) e o PA (Pronto Atendimento) do Cecap; e a SPDM (Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina), que gerencia o HMUT (Hospital Municipal Universitário de Taubaté). O Iesp não informou se os repasses da Prefeitura estão em dia. A SPDM afirmou que não há atrasos nos pagamentos referentes ao hospital.
A Prefeitura também foi questionada, mas não havia feito nenhuma manifestação sobre as alegações do Grupo Chavantes até a publicação do texto. O espaço segue aberto.