O Grupo Chavantes, responsável pela gestão das duas UPAs (Unidades de Pronto Atendimento) de Taubaté, que ficam nos bairros San Marino e Santa Helena, afirmou nessa terça-feira (27) que os repasses da Prefeitura estão em atraso. A dívida seria de R$ 2,793 milhões e somaria pagamentos que não teriam sido realizados em dezembro de 2024 e nesse mês de outubro.

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A entidade afirmou ainda que, nesse mês, a Prefeitura informou à Chavantes que não terá condição financeira de fazer o repasse de dezembro de 2026. O contrato da UPA San Marino custa R$ 27,599 milhões por ano (R$ 2,299 milhões/mês). O da UPA Santa Helena, R$ 22,457 milhões por ano (R$ 1,871 milhão/mês). Ou seja, caso o repasse de dezembro não seja feito, representaria um desfalque de R$ 4,17 milhões.