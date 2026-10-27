Miguel Meneses, goleiro de 14 anos das categorias de base do São José Esporte Clube, luta pela vida após o grave acidente de trânsito registrado no domingo (25), no Anel Viário de São José dos Campos.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O adolescente está internado em estado grave na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Hospital Municipal, e a família mobiliza amigos e torcedores em uma corrente de orações e doações de sangue.
O jovem sofreu ferimentos principalmente na cabeça, segundo informações repassadas por familiares. Desde o acidente, mensagens de apoio ao atleta circulam nas redes sociais, com manifestações de solidariedade de amigos, companheiros de equipe e da comunidade esportiva.
A campanha de doação de sangue mobilizou 36 pessoas na segunda-feira (26), que compareceram ao Banco de Sangue de São José dos Campos para ajudar Miguel.
As doações continuam sendo solicitadas. Os voluntários podem comparecer de segunda a sexta-feira, das 7h às 16h, sem necessidade de agendamento. Para direcionar a doação ao adolescente, é necessário informar o nome de Miguel Meneses no atendimento.
O Banco de Sangue fica na rua Antônio Saes, 425, no Centro de São José dos Campos. É preciso apresentar um documento original com foto.
Família se reúne em oração
Na noite de segunda-feira (26), familiares e amigos se reuniram em frente ao Hospital Municipal para rezar pela recuperação do goleiro e dos demais ocupantes do veículo.
A Federação Paulista de Futebol e as categorias de base do São José também divulgaram mensagens de apoio ao adolescente e reforçaram o pedido de doações de sangue.
A trajetória de Miguel no futebol começou ainda na infância. Aos 4 anos, ele iniciou como goleiro em uma escolinha de futebol de Jacareí. Desde 2025, faz parte das categorias de base do São José, onde disputa competições pelo clube.
Uma de suas últimas partidas foi pelo Campeonato Paulista Sub-14, contra o Pinda, em 13 de setembro, no estádio João do Pulo, em São José dos Campos.
Na ocasião, Miguel defendeu uma cobrança em uma disputa de pênaltis que valiam um ponto extra. O São José venceu a partida, mas terminou a primeira fase na quarta colocação do grupo, uma posição abaixo da zona de classificação.
Após o acidente, amigos e companheiros de equipe passaram a compartilhar mensagens de apoio ao jovem goleiro.
“Estamos contigo, irmão. Deus sabe de tudo! Temos fé que você vai sair dessa”, escreveu um amigo em uma publicação nas redes sociais.
Como aconteceu o acidente
O acidente ocorreu por volta das 16h15 de domingo (25), na altura do bairro Monte Castelo, no Anel Viário de São José dos Campos. Quatro pessoas da mesma família estavam em um Honda Civic que capotou e atingiu árvores e placas de sinalização na avenida Fundo do Vale.
Segundo a Polícia Militar, o motorista relatou ter perdido o controle da direção ao passar por uma curva, atingindo uma árvore no canteiro central. Chovia no momento da ocorrência, e a pista estava molhada.
Um familiar das vítimas informou posteriormente que o motorista, identificado como Douglas, de 24 anos, relatou que o carro teria aquaplanado, provocando a perda de controle.
“Ele disse que o carro aquaplanou. Não conseguiu frear e nem virar o carro”, afirmou o parente.
O familiar também contestou publicações nas redes sociais que sugeriam que o motorista estaria embriagado. Segundo ele, Douglas estava a caminho da votação quando ocorreu o acidente.
A versão sobre a aquaplanagem e as informações sobre o consumo de bebida alcoólica não foram confirmadas oficialmente. As circunstâncias da ocorrência ainda deverão ser apuradas pelas autoridades.
Estado de saúde das outras vítimas
Além de Miguel, outras três pessoas estavam no veículo. Segundo informações repassadas por um familiar, o motorista Douglas sofreu uma fratura em uma costela e estava se recuperando.
João, de 22 anos, ficou preso às ferragens e precisou ser retirado do automóvel pelas equipes do Corpo de Bombeiros. Ele sofreu fraturas e permaneceu em observação médica, sem risco de morte, de acordo com o relato. João é primo de Miguel.
Ana, de 18 anos, que estava no banco traseiro, sofreu um corte no braço e fraturas. Segundo o familiar, ela estava em estado grave, mas apresentava resposta positiva ao tratamento.
As informações sobre as condições clínicas dos quatro ocupantes foram fornecidas pela família e não substituem boletins médicos oficiais.
A Polícia Militar informou que, devido à gravidade da ocorrência e à necessidade de atendimento urgente, não foi possível colher os depoimentos das vítimas no local.