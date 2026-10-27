Miguel Meneses, goleiro de 14 anos das categorias de base do São José Esporte Clube, luta pela vida após o grave acidente de trânsito registrado no domingo (25), no Anel Viário de São José dos Campos.

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O adolescente está internado em estado grave na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Hospital Municipal, e a família mobiliza amigos e torcedores em uma corrente de orações e doações de sangue.