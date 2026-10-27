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ENGENHARIA

São José sedia competição SAE BRASIL AeroDesign no DCTA; SAIBA

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Desafio lançado aos estudantes de engenharia
Desafio lançado aos estudantes de engenharia

São José dos Campos se transforma na capital nacional da engenharia aeronáutica com o início da 28ª edição da Competição SAE BRASIL AeroDesign.

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O evento, que ocorre de 29 de outubro a 1º de novembro no DCTA (Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial), reúne centenas de estudantes de instituições de ensino superior de todo o país para testar protótipos projetados em escalas reais.

O programa Competição SAE BRASIL AeroDesign é um desafio lançado aos estudantes de engenharia que tem como principal objetivo propiciar a difusão e o intercâmbio de técnicas e conhecimentos de Engenharia Aeronáutica, através de aplicações práticas e da competição entre equipes.

Ao participar do programa SAE AeroDesign o aluno se envolve com um caso real de desenvolvimento de projeto aeronáutico, desde sua a concepção, projeto detalhado, construção e testes.

A programação desafia as equipes em três categorias distintas, sendo elas Regular, Advanced e Micro. Os participantes passam por avaliações rigorosas divididas entre a Competição de Projeto e a Competição de Voo, onde especialistas e engenheiros da indústria analisam o desempenho, a concepção e a redução de peso estrutural das aeronaves.

A iniciativa promove um intercâmbio tecnológico essencial e serve como vitrine para a formação de novos talentos voltados ao mercado de trabalho. As inscrições para o evento estão encerradas.

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