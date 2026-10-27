São José dos Campos se transforma na capital nacional da engenharia aeronáutica com o início da 28ª edição da Competição SAE BRASIL AeroDesign .

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O evento, que ocorre de 29 de outubro a 1º de novembro no DCTA (Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial), reúne centenas de estudantes de instituições de ensino superior de todo o país para testar protótipos projetados em escalas reais .