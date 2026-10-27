Uma influenciadora identificada como Lara, de São José dos Campos, publicou vídeos nas redes sociais em que aparece procurando grupos que comemoravam a vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições.
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Nas gravações, divulgadas nos stories do Instagram na noite de domingo (25), ela ameaça jogar ovos e artefatos explosivos contra os manifestantes. Depois da repercussão negativa, o perfil dela não foi mais encontrado.
A gravação de tela foi feita por um seguidor a partir do conteúdo publicado pela própria influenciadora. Em um dos trechos, ela aparece acompanhada de um amigo enquanto percorre ruas da cidade à procura de pessoas que celebravam o resultado das urnas.
Durante o trajeto, ela reclama por não encontrar os grupos que procurava e menciona a possibilidade de ir ao Campo dos Alemães, na região sul de São José dos Campos, onde acredita que poderia encontrar eleitores do PT.
Em outro momento, aparentemente na região central, no bairro São Dimas, a gravação indica que ela teria lançado artefatos contra um grupo que comemorava o resultado eleitoral.
O vídeo também registra falas em tom de ameaça. Em determinado trecho, a influenciadora diz que pretende jogar ovos contra os manifestantes. Em outro, faz uma declaração sobre possíveis mortes, enquanto as imagens e o áudio mostram a movimentação durante o trajeto.
Não há, nas informações disponíveis, confirmação sobre pessoas feridas, registro de ocorrência policial ou eventual investigação relacionada ao episódio.