Uma influenciadora identificada como Lara, de São José dos Campos, publicou vídeos nas redes sociais em que aparece procurando grupos que comemoravam a vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições.

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Nas gravações, divulgadas nos stories do Instagram na noite de domingo (25), ela ameaça jogar ovos e artefatos explosivos contra os manifestantes. Depois da repercussão negativa, o perfil dela não foi mais encontrado.