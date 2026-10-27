O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) teria deixado o Brasil com destino aos Estados Unidos nesta terça-feira (27), segundo relatos de pessoas próximas à família. A informação foi divulgada por veículos de imprensa, mas detalhes sobre a rota e a chegada do parlamentar ao país norte-americano ainda não foram confirmados oficialmente.
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De acordo com informações publicadas por UOL e pela CNN Brasil, aliados relataram que Flávio viajou acompanhado da mulher e das duas filhas. Pessoas próximas ao senador também indicaram que o destino final seria a Flórida.
Uma fonte nos Estados Unidos próxima à administração do presidente Donald Trump e à família Bolsonaro afirmou ao UOL estar ciente da partida do senador, mas não confirmou se ele já havia chegado ao país nem se teria passado pela Argentina. O Departamento de Estado norte-americano não se manifestou oficialmente sobre o caso.
Passaportes cancelados
A suposta saída do país ocorre após uma decisão do ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), que determinou a apreensão dos passaportes comum e diplomático de Flávio Bolsonaro.
O senador deveria entregar os documentos até as 11h desta terça-feira (27), mas não cumpriu a determinação. Horas depois, a Polícia Federal cancelou os passaportes no sistema da corporação, conforme informações divulgadas pela imprensa.
Segundo relatos publicados pela CNN Brasil, o receio de uma possível prisão estaria entre os motivos que levaram o parlamentar a deixar o país. A informação sobre uma eventual fuga, porém, não foi confirmada oficialmente pelas autoridades.
Governo acionou Argentina
Mais cedo, o governo brasileiro acionou autoridades da Argentina para tratar de um possível risco de saída do senador do território nacional.
O site argentino Infobae publicou nesta terça-feira que Flávio teria cruzado a fronteira entre Brasil e Argentina em um voo privado. A CNN Brasil, entretanto, não confirmou essa rota.
O paradeiro do senador gerou dúvidas entre aliados ao longo da manhã. Segundo o UOL, a última mensagem enviada por Flávio a Rogério Marinho, ex-coordenador de sua campanha presidencial, ocorreu às 8h. Na conversa, ele teria dito que estava “esfriando a cabeça”, sem esclarecer se havia deixado o Brasil.
O deputado federal Eduardo Bolsonaro também foi questionado sobre a possível viagem e negou a informação em tom irônico, segundo o UOL.
Flávio perdeu eleição
Flávio Bolsonaro disputou a Presidência da República pelo PL, mas foi derrotado por Luiz Inácio Lula da Silva no segundo turno das eleições, realizado no domingo (25).
O senador também é investigado em um caso de suspeita de lavagem de dinheiro, ao lado do advogado Willer Tomaz, apontado como amigo do parlamentar.
*Com informações da CNN Brasil e do UOL