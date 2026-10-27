O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) teria deixado o Brasil com destino aos Estados Unidos nesta terça-feira (27), segundo relatos de pessoas próximas à família. A informação foi divulgada por veículos de imprensa, mas detalhes sobre a rota e a chegada do parlamentar ao país norte-americano ainda não foram confirmados oficialmente.

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De acordo com informações publicadas por UOL e pela CNN Brasil, aliados relataram que Flávio viajou acompanhado da mulher e das duas filhas. Pessoas próximas ao senador também indicaram que o destino final seria a Flórida.