Um homem foi preso em flagrante pela Polícia Militar na noite da última segunda-feira (26), em Jacareí, após efetuar disparos de arma de fogo em um depósito de materiais de construção localizado no Jardim Jacinto .

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A ação policial teve início após acionamento via Copom para atendimento de ocorrência na Rua Padre Eugênio .