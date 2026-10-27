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PORTE ILEGAL

Homem é preso após disparar arma em depósito de Jacareí

Por Da redação | Jacareí
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação
Arma apreendida pela polícia
Arma apreendida pela polícia

Um homem foi preso em flagrante pela Polícia Militar na noite da última segunda-feira (26), em Jacareí, após efetuar disparos de arma de fogo em um depósito de materiais de construção localizado no Jardim Jacinto.

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A ação policial teve início após acionamento via Copom para atendimento de ocorrência na Rua Padre Eugênio.

De acordo com o boletim de ocorrência, os policiais militares realizavam patrulhamento quando receberam informações sobre disparos em um estabelecimento comercial.

Com base nas características repassadas, a equipe localizou o suspeito na Avenida Malek Assad. Durante a abordagem e busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado inicialmente, mas o indivíduo confessou aos policiais que possuía um revólver calibre 38 e que havia disparado no local de trabalho.

Os agentes se deslocaram até o depósito acompanhados pelo proprietário, que franqueou a entrada. No local, o funcionário indicou uma sala onde guardava objetos e apontou uma caixa preta contendo um revólver calibre 38 da marca Taurus, com a numeração suprimida e sem munições.

Questionado sobre as cápsulas deflagradas, o homem alegou tê-las dispensado em uma valeta, mas os itens não foram encontrados.

O suspeito informou ainda que mantinha munições em sua residência, localizada no Parque Meia Lua. A equipe policial foi até o endereço indicado e apreendeu dez munições íntegras.

Em depoimento formal, o homem alegou que adquiriu o armamento para defesa pessoal após ter sido vítima de roubo e que teria testado a arma em uma área afastada. O proprietário do estabelecimento declarou não ter conhecimento prévio sobre a arma ou os disparos.

A autoridade policial representou pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, destacando a gravidade da posse de armamento com numeração raspada e o risco à ordem pública. O material apreendido foi encaminhado para perícia no Instituto de Criminalística. 

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