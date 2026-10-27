Um homem foi preso em flagrante pela Polícia Militar na noite da última segunda-feira (26), em Jacareí, após efetuar disparos de arma de fogo em um depósito de materiais de construção localizado no Jardim Jacinto
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A ação policial teve início após acionamento via Copom para atendimento de ocorrência na Rua Padre Eugênio
De acordo com o boletim de ocorrência, os policiais militares realizavam patrulhamento quando receberam informações sobre disparos em um estabelecimento comercial
Com base nas características repassadas, a equipe localizou o suspeito na Avenida Malek Assad
Os agentes se deslocaram até o depósito acompanhados pelo proprietário, que franqueou a entrada
Questionado sobre as cápsulas deflagradas, o homem alegou tê-las dispensado em uma valeta, mas os itens não foram encontrados
O suspeito informou ainda que mantinha munições em sua residência, localizada no Parque Meia Lua
Em depoimento formal, o homem alegou que adquiriu o armamento para defesa pessoal após ter sido vítima de roubo e que teria testado a arma em uma área afastada
A autoridade policial representou pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, destacando a gravidade da posse de armamento com numeração raspada e o risco à ordem pública