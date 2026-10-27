A empresa Desktop, que é uma operadora de internet, está com oito vagas de emprego abertas na região. As oportunidades são para consultor de vendas de condomínio e consultor de vendas porta a porta.

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Os requisitos para as vagas são ensino médio completo e conhecimento em informática básica. Para consultor de vendas porta a porta, a empresa oferece salário mínimo (R$ 1.874,36). Para consultor de vendas de condomínio, o salário é de R$ 2.000. Os cargos também recebem comissões por vendas. Entre os benefícios oferecidos estão vale-refeição, vale-transporte, TotalPass e convênio odontológico.