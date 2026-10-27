O DER-SP (Departamento de Estradas de Rodagem de São Paulo) prorrogou a operação pare e siga na rodovia Oswaldo Cruz (SP-125), em Ubatuba, devido às chuvas que atingiram a região nas últimas semanas. Os serviços de revitalização da sinalização horizontal no trecho de serra serão realizados nos dias 27, 28 e 29 de outubro, das 9h às 16h.

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Os trabalhos ocorrem entre os quilômetros 79 e 86 da rodovia, trecho que liga o Vale do Paraíba ao Litoral Norte. O cronograma inicial previa a conclusão das atividades até sexta-feira (23), mas precisou ser alterado por causa das condições climáticas, que prejudicaram o andamento das obras.