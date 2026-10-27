O DER-SP (Departamento de Estradas de Rodagem de São Paulo) prorrogou a operação pare e siga na rodovia Oswaldo Cruz (SP-125), em Ubatuba, devido às chuvas que atingiram a região nas últimas semanas. Os serviços de revitalização da sinalização horizontal no trecho de serra serão realizados nos dias 27, 28 e 29 de outubro, das 9h às 16h.
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Os trabalhos ocorrem entre os quilômetros 79 e 86 da rodovia, trecho que liga o Vale do Paraíba ao Litoral Norte. O cronograma inicial previa a conclusão das atividades até sexta-feira (23), mas precisou ser alterado por causa das condições climáticas, que prejudicaram o andamento das obras.
Durante a execução dos serviços, o tráfego funcionará no sistema pare e siga, com a passagem de veículos alternada em cada sentido. Segundo o DER-SP, não será necessário realizar desvios de rota.
Motoristas que utilizam a Oswaldo Cruz devem redobrar a atenção ao passar pelo trecho em obras, respeitar a sinalização e seguir as orientações das equipes que trabalham no local.
O departamento também recomenda que os condutores planejem o deslocamento com antecedência e considerem a possibilidade de congestionamentos pontuais durante os horários de serviço.
A intervenção é realizada pelo DER-SP, órgão vinculado à Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado de São Paulo.