A Prefeitura de São José dos Campos espera receber cerca de 50 mil visitantes nos cinco cemitérios municipais no Dia de Finados, celebrado em 2 de novembro, na próxima segunda-feira. A data concentra o maior movimento do ano nessas unidades, que terão horário ampliado, reforço na segurança e equipes de apoio para atender às famílias.
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Os cemitérios funcionarão das 7h às 18h. A exceção será o Cemitério Padre Rodolfo Komorek, na região central, que abrirá mais cedo, às 6h, para receber o público.
A preparação para o feriado inclui serviços de manutenção, controle de pragas, poda de árvores e medidas para organizar o trânsito no entorno das unidades. A estrutura também contará com banheiros químicos para oferecer mais conforto aos visitantes.
Missas e programação musical
As cinco unidades municipais terão missas ao longo do Dia de Finados. Confira os horários:
- Cemitério Padre Rodolfo Komorek (Centro): 7h, 9h, 11h e 16h.
- Cemitério Maria Peregrina (Santana): 8h, 10h e 16h.
- Cemitério Colônia Paraíso (Morumbi): 8h, 10h, 12h e 16h.
- Cemitério Distrital Eugênio de Melo: 8h e 10h.
- Cemitério José Ribeiro de Souza (São Francisco Xavier): 9h.
A programação também terá apresentações de música sacra da Orquestra Splendor, sob regência do maestro Isaías dos Santos Hilário. Os concertos serão realizados às 10h, no Cemitério Padre Rodolfo Komorek, e às 15h, no Cemitério Maria Peregrina.
Busca online para jazigos
Para facilitar a visita, a Urbam disponibiliza uma ferramenta de busca online que permite consultar a localização dos jazigos nos cemitérios públicos municipais. Basta informar o nome da pessoa sepultada para identificar a unidade e encontrar a sepultura.
Durante o feriado, funcionários da Urbam estarão em quatro cemitérios — Colônia Paraíso, Maria Peregrina, Padre Rodolfo Komorek e Distrital Eugênio de Melo — com tablets para auxiliar os visitantes na localização das sepulturas.
Também foram distribuídos códigos QR em pontos estratégicos dos cemitérios. Ao escanear os códigos com o celular, o visitante pode acessar diretamente o sistema de consulta.
Orientações aos visitantes
A Guarda Civil Municipal reforçará a segurança nas unidades, enquanto agentes da Mobilidade atuarão no trânsito nas áreas próximas aos cemitérios.
As ações preventivas incluem aplicação de fumacê, dedetização contra animais peçonhentos e podas de árvores. Os banheiros químicos também reforçarão a estrutura de atendimento durante o feriado.
A Urbam orienta ainda que os visitantes retirem o papel celofane dos vasos de flores e coloquem areia nos pratinhos e nas floreiras. A medida ajuda a evitar o acúmulo de água e a proliferação do mosquito transmissor da dengue.