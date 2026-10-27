A Prefeitura de São José dos Campos espera receber cerca de 50 mil visitantes nos cinco cemitérios municipais no Dia de Finados, celebrado em 2 de novembro, na próxima segunda-feira. A data concentra o maior movimento do ano nessas unidades, que terão horário ampliado, reforço na segurança e equipes de apoio para atender às famílias.

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Os cemitérios funcionarão das 7h às 18h. A exceção será o Cemitério Padre Rodolfo Komorek, na região central, que abrirá mais cedo, às 6h, para receber o público.