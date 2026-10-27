Um vazamento de gás provocou a interdição da avenida Malek Assad, na região do Jardim Santa Maria, em Jacareí, na manhã desta terça-feira (27). A tubulação foi atingida por uma máquina durante uma escavação em uma obra da Prefeitura.

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O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 10h15 e permaneceu no local para acompanhar a ocorrência e garantir a segurança da população. A Comgás, concessionária responsável pela rede de gás, também enviou uma equipe para conter o vazamento.