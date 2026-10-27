27 de outubro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
PERIGO

Vazamento de gás interdita avenida Malek Assad em Jacareí

Por Jesse Nascimento | Jacareí
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/PMJ/Arquivo
Vazamento de gás interdita avenida Malek Assad, em Jacareí
Vazamento de gás interdita avenida Malek Assad, em Jacareí

Um vazamento de gás provocou a interdição da avenida Malek Assad, na região do Jardim Santa Maria, em Jacareí, na manhã desta terça-feira (27). A tubulação foi atingida por uma máquina durante uma escavação em uma obra da Prefeitura.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 10h15 e permaneceu no local para acompanhar a ocorrência e garantir a segurança da população. A Comgás, concessionária responsável pela rede de gás, também enviou uma equipe para conter o vazamento.

Segundo os Bombeiros, a empresa realizou procedimentos para reduzir a saída de gás, mas o vazamento ainda não havia sido totalmente controlado na última atualização da ocorrência.

Interdição em Jacareí

A avenida Malek Assad continuava interditada durante o atendimento, como medida preventiva para evitar riscos à população.

Até a última informação divulgada pelos bombeiros, não havia previsão para a conclusão dos trabalhos nem para a liberação da via. Também não foram informados os trechos exatos do bloqueio ou as rotas alternativas para os motoristas.

A orientação é que os condutores redobrem a atenção ao circular pela região e, se possível, procurem caminhos alternativos até a normalização do trânsito.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários