Um vazamento de gás provocou a interdição da avenida Malek Assad, na região do Jardim Santa Maria, em Jacareí, na manhã desta terça-feira (27). A tubulação foi atingida por uma máquina durante uma escavação em uma obra da Prefeitura.
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O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 10h15 e permaneceu no local para acompanhar a ocorrência e garantir a segurança da população. A Comgás, concessionária responsável pela rede de gás, também enviou uma equipe para conter o vazamento.
Segundo os Bombeiros, a empresa realizou procedimentos para reduzir a saída de gás, mas o vazamento ainda não havia sido totalmente controlado na última atualização da ocorrência.
Interdição em Jacareí
A avenida Malek Assad continuava interditada durante o atendimento, como medida preventiva para evitar riscos à população.
Até a última informação divulgada pelos bombeiros, não havia previsão para a conclusão dos trabalhos nem para a liberação da via. Também não foram informados os trechos exatos do bloqueio ou as rotas alternativas para os motoristas.
A orientação é que os condutores redobrem a atenção ao circular pela região e, se possível, procurem caminhos alternativos até a normalização do trânsito.