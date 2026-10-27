São José dos Campos é a cidade mais criativa do Estado de São Paulo. É o que aponta um estudo realizado com os 50 municípios mais populosos do Brasil. O “Índice de Cidades Criativas”, realizado pela Adobe Firefly, analisou indicadores de infraestrutura cultural, negócios criativos e satisfação dos visitantes.

Com nota 61,5, São José ficou à frente de São Paulo e São José do Rio Preto no ranking das 10 melhores colocadas.

A avaliação positiva de São José é resultado de ações com foco em economia criativa, realizadas diariamente pela prefeitura por meio da Fundação Cultural Cassiano Ricardo (FCCR). São cursos, oficinas e workshops voltados a geração de renda por meio da cultura.

São atividades nas áreas de cinema, games, mídias sociais, moda, designer, arte e tecnologia, música, marketing e captação de recursos.

Essas ações são estratégicas na nova economia, baseada na informação, na criatividade e no conhecimento. Hoje, o setor da economia criativa representa 3% do PIB (Produto Interno Bruto) nacional, segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

E o futuro é promissor: novos projetos serão lançados até o fim de 2028. Destaque para a criação da Escola Livre de Arte e do Hub de Economia Criativa, que prometem impulsionar ainda mais a cidade.

Os investimentos em economia criativa se refletem na formação cultural da cidade. O público estimado nos projetos financiados pela LIF disparou de 1.934 para mais de 52 mil pessoas.

Acompanhando esse ritmo, o Fundo Municipal de Cultura também apresenta uma evolução robusta: se em 2016 o Fundo disponibilizou R$ 450 mil para os artistas, o valor neste ano será de R$ 1,5 milhão, saltando de 20 projetos aprovados há uma década para os atuais 63.

Além disso, o fortalecimento da classe artística é evidente no número de profissionais cadastrados, que subiu de 400 em 2016 para 1.500 em 2025.

Na última década também foram criados novos projetos que diversificaram o calendário da cidade, com destaque para o Cena de Mulher, Film Commission, Arte nas Ruas, Convênio Educação, a retomada do Revelando SP e o Circuito Cultural Central, que agora conta com o Museu Municipal totalmente revitalizado.

Esse cenário permite que a FCCR estimule diretamente a geração de renda no setor. Prova disso é que, no último ano, 171 produtores culturais foram credenciados pela instituição, resultando em 352 convocações para eventos. Na área técnica, somam-se 35 profissionais credenciados e 632 convocações realizadas, gerando renda para esses trabalhadores.

Outro avanço foi a retomada do desfile das escolas de samba, após 13 anos. Com apoio da Prefeitura e da Fundação Cultural Cassiano Ricardo, cinco escolas voltaram à avenida com um público superior a 20 mil pessoas na rua 15 de Novembro.

Balaioo, Estrela de Prata, Acadêmicos do Santa Cruz, Raízes Jovens do Campo dos Alemães e Sol Nascente emocionaram os espectadores.

Apoio a projetos na área de moda e design, como Vale Fashion e DWalk - Semana de Design do Vale do Paraíba, também ajudam a fortalecer o setor. Assim como a criação da primeira arena de games pública do Estado de São Paulo. Todas essas políticas unem o poder público, realizadores criativos e a iniciativa privada.

Hoje, a FCCR administra 22 espaços culturais, incluindo 10 casas de cultura, quatro teatros, três museus, o Arquivo Público do Município e a gestão do patrimônio histórico de São José dos Campos.

Ranking

1ª Florianópolis (SC)

2ª Juiz de Fora (MG)

3ª Niterói (RJ)

4ª Curitiba (PR)

5ª Belo Horizonte (MG)

6ª São José dos Campos (SP)

7ª São José do Rio Preto (SP)

8ª São Paulo (SP)

9ª Porto Alegre (RS)

10ª Joinville (RS)