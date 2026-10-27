Um vídeo protagonizado por Cristiano Gomes, morador de São José dos Campos, provocou repercussão nas redes sociais após a divulgação de declarações ofensivas contra eleitores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

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Na gravação, ele faz ataques a pessoas pobres, nordestinos e integrantes da comunidade LGBTQIA+, além de afirmar que seus críticos merecem continuar na pobreza.