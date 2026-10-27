A Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, na zona sul de São José dos Campos, desligou João Oliveira do cargo de ministro da Eucaristia e de outras atividades da comunidade após a repercussão de um vídeo em que ele aparece ao lado de Cristiano Gomes fazendo declarações ofensivas contra eleitores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), pessoas negras, pobres, nordestinos e integrantes da comunidade LGBTQIA+. A gravação circulou nas redes sociais após o resultado das eleições de domingo (25).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A decisão da paróquia ocorreu após fiéis e seguidores cobrarem um posicionamento da Igreja diante do conteúdo. As declarações provocaram indignação nas redes sociais, especialmente porque um dos homens envolvidos exercia uma função religiosa na comunidade católica.