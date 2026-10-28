O São José Basketball recebe o Unifacisa na noite desta quarta-feira (28), a partir das 19h30, no ginásio Linneu de Moura, em São José dos Campos, pela terceira rodada da edição 2026/2027do NBB (Novo Basquete Brasil).

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Agora, o time da região, sob comando do técnico Cris Ahmed, faz o primeiro jogo em casa, já que foi visitante nas duas primeiras rodadas. E, nos dois primeiros jogos da temporada, perdeu por larga contagem.