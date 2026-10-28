O São José Basketball recebe o Unifacisa na noite desta quarta-feira (28), a partir das 19h30, no ginásio Linneu de Moura, em São José dos Campos, pela terceira rodada da edição 2026/2027do NBB (Novo Basquete Brasil).
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Agora, o time da região, sob comando do técnico Cris Ahmed, faz o primeiro jogo em casa, já que foi visitante nas duas primeiras rodadas. E, nos dois primeiros jogos da temporada, perdeu por larga contagem.
Primeiro, levou 90 a 59 de Franca, no ginásio Pedrocão. Depois, no Panela de Pressão, perdeu para o Bauru por 83 a 68.
Por sua vez, o time paraibano começou com duas vitórias em casa (96 a 70 no Osasco e 81 a 65 no Pinheiros). Mas, nesta última segunda-feira (26), perdeu por 78 a 70 fora de casa para o atual campeão paulista, o Mogi Basquete.
No jogo de logo mais, o treinador joseense deverá ter João Guimarães, Manny Payton, Derick Machado, Murilo e Paulo Scheuer entre os titulares contra o Unifacisa.
Depois de duas derrotas consecutivas, a meta agora é buscar o triunfo em casa para iniciar uma necessária reação. Nesta temporada, os 18 times se enfrentam em turno e returno, onde os 16 primeiros colocados se classificam para os playoffs. Além disso, o último colocado é rebaixado para a Liga Ouro do ano seguinte.
Onde comprar ingressos para São José x Unifacisa
Os ingressos antecipados estão à venda no link oficial, com os seguintes valores:
Cadeiras de quadra: R$ 40 (valor único)
Arquibancada inteira: R$ 20
Arquibancada meia solidária: R$ 10 + Alimento não perecível (limitado a 40% da carga)
COMBOS
Garanta 2 ingressos, um para cada jogo: São José Basketball x Unifacisa e São José Basketball x Basquete Cearense!
Combo meia solidária: 2 ingressos por R$ 15, mediante doação de alimento não perecível em cada jogo.
Combo inteira: 2 ingressos por R$ 30, sendo 1 ingresso para cada partida.
Menores de 12 anos não pagam arquibancada