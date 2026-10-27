A Polícia Militar prendeu quatro homens em ocorrências registradas na noite de segunda-feira (26) em Guaratinguetá, Lorena e Caraguatatuba. As ações envolveram tráfico de drogas, cumprimento de mandado de prisão, posse de arma de fogo e tentativa de furto a uma residência.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Em Guaratinguetá, policiais da Força Tática do 23º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) abordaram um homem no Parque Residencial André Broca Filho. Após consulta aos sistemas policiais, constataram que ele era procurado pela Justiça pelo crime de tráfico de drogas. O suspeito foi levado ao plantão policial e permaneceu preso.
Apreensão de cocaína em Lorena
Também na noite de segunda-feira, policiais do 23º BPM/I prenderam um homem suspeito de tráfico de drogas no bairro Cabelinha, em Lorena.
Durante a abordagem ao condutor de uma motocicleta, os policiais encontraram uma balança de precisão e 210 gramas de cocaína escondidas na cintura do suspeito. Ele foi encaminhado ao plantão policial, onde permaneceu preso.
Homem é preso com revólver
Em outra ocorrência em Lorena, policiais militares da Rocam (Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas), do 23º BPM/I, abordaram um homem durante patrulhamento pelo bairro Cecap.
Com ele, os agentes encontraram um revólver calibre .32 e três munições. O homem foi conduzido ao plantão policial e permaneceu preso.
Tentativa de furto em Caraguatatuba
Em Caraguatatuba, policiais do 20º BPM/I prenderam um homem suspeito de tentar furtar uma residência no bairro Praia das Palmeiras.
A equipe foi acionada para atender a uma ocorrência de crime em andamento. Com o apoio de outras viaturas, os policiais fizeram buscas no imóvel e localizaram o suspeito escondido em um cômodo na área externa da casa.
Segundo a Polícia Militar, foram encontradas com ele ferramentas que teriam sido utilizadas para arrombar as portas. O homem foi levado ao Distrito Policial e permaneceu preso à disposição da Justiça.