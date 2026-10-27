A Polícia Militar prendeu quatro homens em ocorrências registradas na noite de segunda-feira (26) em Guaratinguetá, Lorena e Caraguatatuba. As ações envolveram tráfico de drogas, cumprimento de mandado de prisão, posse de arma de fogo e tentativa de furto a uma residência.

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Em Guaratinguetá, policiais da Força Tática do 23º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) abordaram um homem no Parque Residencial André Broca Filho. Após consulta aos sistemas policiais, constataram que ele era procurado pela Justiça pelo crime de tráfico de drogas. O suspeito foi levado ao plantão policial e permaneceu preso.