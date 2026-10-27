Um adolescente de 16 anos com transtorno do espectro autista foi resgatado pela PRF (Polícia Rodoviária Federal) após cair em um barranco de aproximadamente 40 metros, às margens da rodovia Presidente Dutra, em Lavrinhas, na região do Vale do Paraíba.
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A ocorrência foi registrada na tarde de segunda-feira (26), após o jovem entrar em surto e correr entre caminhões e outros veículos na pista.
Segundo a PRF, os primeiros alertas indicaram que o adolescente estava desorientado e exposto ao risco de atropelamento no trecho do km 25 da rodovia, depois de uma parada em um restaurante. As equipes iniciaram as buscas e utilizaram imagens do sistema de monitoramento por câmeras para localizar o jovem.
O adolescente foi encontrado ao anoitecer, já no km 34 da Via Dutra, após cair no barranco. Um policial rodoviário federal desceu primeiro pelo declive e encontrou o rapaz com vida, mas com dores pelo corpo.
O agente permaneceu ao lado do adolescente, conversando com ele para acalmá-lo até a chegada do Corpo de Bombeiros e da equipe de resgate da concessionária responsável pela rodovia.
Resgate mobilizou equipes
A operação envolveu o trabalho conjunto da PRF, dos Bombeiros e da concessionária. Após os procedimentos de imobilização e içamento, o adolescente foi retirado do local e encaminhado à Santa Casa de Cruzeiro para atendimento médico.
Enquanto o jovem recebia os primeiros cuidados, os pais foram acolhidos pela equipe policial na base da PRF e, posteriormente, encaminhados ao hospital para reencontrar o filho.
Atendimento especializado
De acordo com a PRF, a abordagem seguiu as orientações do Manual de Atendimento Integrado à Pessoa com TEA (Transtorno do Espectro Autista), relacionado ao projeto PRF Amiga dos Autistas.
A iniciativa busca orientar os policiais sobre como agir em ocorrências que envolvam pessoas autistas, considerando suas necessidades específicas e a importância de uma comunicação adequada durante situações de crise.