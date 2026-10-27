Um adolescente de 16 anos com transtorno do espectro autista foi resgatado pela PRF (Polícia Rodoviária Federal) após cair em um barranco de aproximadamente 40 metros, às margens da rodovia Presidente Dutra, em Lavrinhas, na região do Vale do Paraíba.

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A ocorrência foi registrada na tarde de segunda-feira (26), após o jovem entrar em surto e correr entre caminhões e outros veículos na pista.