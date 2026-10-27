Um incêndio atingiu uma residência em um condomínio no bairro de Juquehy, em São Sebastião, na noite desta segunda-feira (26). O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 20h45 para combater as chamas na rua Maria Madalena Faustino.

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As equipes realizaram o combate ao fogo e contaram com o apoio de um caminhão-pipa da Prefeitura de São Sebastião para auxiliar na ocorrência. Não houve vítimas.