Um incêndio atingiu uma residência em um condomínio no bairro de Juquehy, em São Sebastião, na noite desta segunda-feira (26). O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 20h45 para combater as chamas na rua Maria Madalena Faustino.
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As equipes realizaram o combate ao fogo e contaram com o apoio de um caminhão-pipa da Prefeitura de São Sebastião para auxiliar na ocorrência. Não houve vítimas.
Após o trabalho dos bombeiros, o incêndio foi extinto e o local deixado em segurança. Não foram divulgadas informações sobre as causas do incêndio.