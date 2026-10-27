A terça-feira (27) será de temperaturas mais baixas, sensação de frio e possibilidade de chuva isolada no Vale do Paraíba e no Litoral Norte.
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A previsão indica maior presença de nuvens na faixa leste paulista, com possibilidade de pancadas ao longo do dia, principalmente no litoral. Apesar das instabilidades, os volumes de chuva tendem a ser baixos na maior parte do estado.
Uma massa de ar mais frio e seco volta a atuar sobre São Paulo, reduzindo a ocorrência de chuva e mantendo as temperaturas mais amenas, especialmente durante a madrugada, nas primeiras horas da manhã e à noite.
No Vale do Paraíba e no Litoral Norte, a umidade disponível na atmosfera pode favorecer a formação de nevoeiros e períodos de céu mais encoberto. Em pontos isolados, as pancadas de chuva poderão vir acompanhadas de raios e rajadas ocasionais de vento.
Ao longo da tarde, a presença do sol entre nuvens deve favorecer uma elevação moderada das temperaturas em algumas regiões. No interior paulista, o tempo mais seco também contribui para a queda da umidade relativa do ar, que poderá ficar próxima de 30% em localidades das regiões norte e oeste do estado.
Chuva acumulada
Dados da previsão do tempo divulgados nesta terça-feira (27) apontam volumes expressivos de chuva em alguns pontos do estado, incluindo municípios do Vale do Paraíba e do Litoral Norte.
São Sebastião registrou 32 milímetros de chuva na região de Juquehy 2, enquanto São José dos Campos acumulou 22 milímetros na região de Freitas. Em Caraguatatuba, o volume chegou a 15 milímetros na região do Indaiá.
O maior acumulado da lista foi registrado em Paranapiacaba, distrito de Santo André, com 35 milímetros nas últimas 24 horas.
Os registros são pontuais e podem variar conforme o bairro e a região de cada município.