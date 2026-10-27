A terça-feira (27) será de temperaturas mais baixas, sensação de frio e possibilidade de chuva isolada no Vale do Paraíba e no Litoral Norte.

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A previsão indica maior presença de nuvens na faixa leste paulista, com possibilidade de pancadas ao longo do dia, principalmente no litoral. Apesar das instabilidades, os volumes de chuva tendem a ser baixos na maior parte do estado.