O trecho entre os km 145 e 144 da Rodovia Presidente Dutra (BR-116), em São José dos Campos, ficará bloqueado até 28 de outubro para obras de ampliação. As alterações no tráfego ocorrerão no período noturno, das 22h às 5h, na faixa 2 (à direita) da pista marginal norte.

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A RioSP, concessionária responsável pela execução dos trabalhos, recomenda que os motoristas redobrem a atenção, respeitem a sinalização no local e reduzam a velocidade ao passar pela área em obras.