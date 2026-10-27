A Polícia Militar descobriu uma central de monitoramento com câmeras de segurança instaladas a serviço do tráfico de drogas nas ruas da Comunidade do Boi Malhado, na zona norte da capital paulista. A estrutura monitorava a chegada de viaturas ao bairro. A ação resultou na prisão de dois homens por tráfico de entorpecentes e na apreensão de 976 porções de drogas.
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A abordagem ocorreu por volta das 8h50, na rua Santa Rosa do Tocantins, após a dupla tentar fugir para o quintal de uma residência.
Durante a vistoria no imóvel e a busca pessoal, foram apreendidas 605 porções de maconha, 205 tubos de cocaína e 166 porções de crack. Além dos entorpecentes, foram encontradas cinco câmeras de segurança, cinco rádios comunicadores, dez fones de ouvido, 15 carregadores, um simulacro de fuzil, 17 celulares, um tablet, equipamentos de informática, oito relógios inteligentes, R$ 169 em dinheiro e anotações da contabilidade do tráfico acompanhadas de uma chave Pix.
Os dois homens foram levados ao 13º Distrito Policial, onde foi registrado o flagrante por tráfico de drogas. Outras duas pessoas localizadas na propriedade foram ouvidas e liberadas.