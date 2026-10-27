A Polícia Militar descobriu uma central de monitoramento com câmeras de segurança instaladas a serviço do tráfico de drogas nas ruas da Comunidade do Boi Malhado, na zona norte da capital paulista. A estrutura monitorava a chegada de viaturas ao bairro. A ação resultou na prisão de dois homens por tráfico de entorpecentes e na apreensão de 976 porções de drogas.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A abordagem ocorreu por volta das 8h50, na rua Santa Rosa do Tocantins, após a dupla tentar fugir para o quintal de uma residência.