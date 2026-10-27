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Inmet publica alerta de tempestade para quinta-feira (29) no Vale

Por Da redação | Vale do Paraíba
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Magnific
Inmet alerta para chuvas fortes na próxima quinta-feira (29)
Inmet alerta para chuvas fortes na próxima quinta-feira (29)

Um novo alerta do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), válido das 0h às 23h59 de quinta-feira (29), coloca a RMVale em atenção para o risco potencial de tempestades.

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A previsão é de chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm por dia, ventos intensos de 40 a 60 km/h e queda de granizo.

O órgão orienta que as pessoas não se abriguem nem estacionem veículos sob árvores, torres e placas de propaganda durante vendavais, devido ao risco de quedas e descargas elétricas. Também é recomendado não utilizar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Em caso de emergência, a Defesa Civil pode ser acionada pelo telefone 199, e o Corpo de Bombeiros, pelo 193.

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