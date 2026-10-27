Um novo alerta do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), válido das 0h às 23h59 de quinta-feira (29), coloca a RMVale em atenção para o risco potencial de tempestades.

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A previsão é de chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm por dia, ventos intensos de 40 a 60 km/h e queda de granizo.