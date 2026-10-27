O viaduto localizado no km 82 da Rodovia dos Tamoios, no trecho urbano de Caraguatatuba, está bloqueado nesta terça-feira (27) até as 19h.
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A estrutura passa por obras de reparo profundo no pavimento de uma das faixas.
O acesso à Serra Nova e aos Contornos deve ser feito pelo retorno localizado 500 metros à frente. O local estará devidamente sinalizado.