27 de outubro de 2026
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ANÉIS DE OURO

PM recupera R$ 109 mil em joias furtadas dentro de táxi em SJC

Por Da redação | Caraguatatuba
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PM
PM localizou joias escondidas numa mochila
PM localizou joias escondidas numa mochila

A Polícia Militar recuperou joias avaliadas em cerca de R$ 109 mil, furtadas de uma joalheria em Caraguatatuba. O material foi apreendido em São José dos Campos durante uma abordagem policial a um táxi na tarde de segunda-feira (26).

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A equipe recebeu informações sobre a rota de um veículo suspeito de transportar o autor do crime. O carro foi interceptado na travessa Manoel da Nóbrega e apenas o condutor ocupava o veículo.

Em depoimento, ele explicou que atua como taxista e realizava uma corrida de Caraguatatuba até São José dos Campos e que, no trajeto, recebeu uma ligação de um colega alertando que o passageiro poderia ser o responsável pelo furto no Litoral Norte.

Ao ouvir a conversa pelo viva-voz e perceber que o motorista acionaria as autoridades, o suspeito teria se atirado pela janela do táxi em movimento. O condutor relatou ter tentado contê-lo, mas ele conseguiu fugir a pé, deixando para trás uma mochila.

Dentro da mochila, os agentes encontraram um mostruário contendo 17 anéis de ouro avaliados em aproximadamente R$ 109 mil e R$ 120 em dinheiro.

Os policiais realizaram buscas pela região para localizar o fugitivo, mas ele ainda não foi encontrado. Os objetos recuperados foram encaminhados à Central de Polícia Judiciária de São José dos Campos, onde a ocorrência foi registrada e o material foi restituído à representante da joalheria.

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