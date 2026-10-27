A Polícia Militar recuperou joias avaliadas em cerca de R$ 109 mil, furtadas de uma joalheria em Caraguatatuba. O material foi apreendido em São José dos Campos durante uma abordagem policial a um táxi na tarde de segunda-feira (26).

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A equipe recebeu informações sobre a rota de um veículo suspeito de transportar o autor do crime. O carro foi interceptado na travessa Manoel da Nóbrega e apenas o condutor ocupava o veículo.