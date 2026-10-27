27 de outubro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
EM CARAGUATATUBA

Homem com espingarda é preso em ocorrência de violência doméstica

Por Da redação | Caraguatatuba
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/PM
Espingarda apreendida no bairro Getuba, em Caraguatatuba
Espingarda apreendida no bairro Getuba, em Caraguatatuba

Um homem foi preso por violência doméstica no bairro Getuba, em Caraguatatuba. A ocorrência foi registrada na segunda-feira (26) por policiais militares do 20º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) e resultou também na apreensão de uma espingarda.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A equipe foi acionada e, no local, ouviu os relatos da vítima sobre agressões, ameaças reiteradas e o descumprimento de uma medida protetiva por parte do ex-companheiro. Ela também indicou a existência da arma, que foi apreendida.

O suspeito foi conduzido ao distrito policial, onde permaneceu preso e à disposição da Justiça.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários