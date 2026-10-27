Um homem foi preso por violência doméstica no bairro Getuba, em Caraguatatuba. A ocorrência foi registrada na segunda-feira (26) por policiais militares do 20º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) e resultou também na apreensão de uma espingarda.

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A equipe foi acionada e, no local, ouviu os relatos da vítima sobre agressões, ameaças reiteradas e o descumprimento de uma medida protetiva por parte do ex-companheiro. Ela também indicou a existência da arma, que foi apreendida.