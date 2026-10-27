Uma mulher de 30 anos morreu após ser esfaqueada, em um ataque atribuído ao ex-companheiro. Adriele Amaral da Rosa estava internada em estado grave desde a noite de sexta-feira (23), mas não resistiu aos ferimentos e morreu na tarde de sábado (24).

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O crime aconteceu na rua Leopoldino José Santos, no bairro Passo das Pedras, na zona Norte de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, por volta das 23h45. A vítima foi atingida por golpes de faca no pescoço e no tórax. Ela chegou a ser socorrida e encaminhada ao Hospital Cristo Redentor.