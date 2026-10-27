Uma mulher de 30 anos morreu após ser esfaqueada, em um ataque atribuído ao ex-companheiro. Adriele Amaral da Rosa estava internada em estado grave desde a noite de sexta-feira (23), mas não resistiu aos ferimentos e morreu na tarde de sábado (24).
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O crime aconteceu na rua Leopoldino José Santos, no bairro Passo das Pedras, na zona Norte de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, por volta das 23h45. A vítima foi atingida por golpes de faca no pescoço e no tórax. Ela chegou a ser socorrida e encaminhada ao Hospital Cristo Redentor.
Ex-companheiro é suspeito de feminicídio
O principal suspeito do crime é o ex-companheiro de Adriele, de 25 anos. Segundo as informações da ocorrência, ele fugiu de motocicleta depois do ataque e está sendo procurado pelas autoridades.
A Polícia Civil investiga o caso como feminicídio. A apuração está sob responsabilidade da 2ª Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (2ª Deam), que já solicitou à Justiça a prisão preventiva do suspeito.
Com a morte de Adriele, o Rio Grande do Sul chegou ao 63º feminicídio registrado neste ano, segundo a contabilização da Polícia Civil.
Polícia apura circunstâncias do crime
De acordo com a investigação, não havia registros anteriores de ocorrências policiais envolvendo a vítima nem pedidos de medidas protetivas contra o ex-companheiro.
Adriele integrava a comunidade das Cozinhas Solidárias Ancestrais. A Polícia Civil busca esclarecer as circunstâncias do ataque e localizar o suspeito.
A ocorrência foi atendida por policiais militares do 20º Batalhão de Polícia Militar (20º BPM) e por agentes da DHPP (Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa).