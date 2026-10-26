A Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, localizada na Zona Sul de São José dos Campos, divulgou uma nota oficial de repúdio nesta segunda-feira (26), após a repercussão de um vídeo com declarações racistas e preconceituosas que circulou nas redes sociais depois do resultado das eleições de domingo (25).

Nas imagens, dois homens aparecem fazendo comentários ofensivos contra pessoas negras, pobres e gordas. As declarações provocaram indignação, especialmente entre integrantes da comunidade católica, já que um dos envolvidos participa de atividades ligadas à Eucaristia na paróquia.

Antes mesmo da manifestação oficial da Igreja, diversos fiéis e seguidores passaram a cobrar um posicionamento da instituição nas redes sociais. Entre as principais reivindicações estava o afastamento do integrante envolvido e a adoção de medidas diante da gravidade das declarações.

Fiéis cobram providências e questionam permanência de integrante na Igreja