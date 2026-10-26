A Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, localizada na Zona Sul de São José dos Campos, divulgou uma nota oficial de repúdio nesta segunda-feira (26), após a repercussão de um vídeo com declarações racistas e preconceituosas que circulou nas redes sociais depois do resultado das eleições de domingo (25).
Nas imagens, dois homens aparecem fazendo comentários ofensivos contra pessoas negras, pobres e gordas. As declarações provocaram indignação, especialmente entre integrantes da comunidade católica, já que um dos envolvidos participa de atividades ligadas à Eucaristia na paróquia.
Antes mesmo da manifestação oficial da Igreja, diversos fiéis e seguidores passaram a cobrar um posicionamento da instituição nas redes sociais. Entre as principais reivindicações estava o afastamento do integrante envolvido e a adoção de medidas diante da gravidade das declarações.
Fiéis cobram providências e questionam permanência de integrante na Igreja
A repercussão ganhou força nas redes sociais da paróquia, onde seguidores demonstraram indignação com o conteúdo do vídeo e cobraram atitudes concretas da instituição religiosa.
"Mas e aí, vão expulsar o ministro ou não?", questionou um internauta.
Outra pessoa também cobrou providências imediatas: "Não aceitamos esse tipo de cristão na igreja! Não adianta bloquear os comentários! Afaste-o! Pra ontem! Ou vocês compactuam com essas falas?".
Houve ainda questionamentos sobre a possível ligação de um dos envolvidos com a formação religiosa para o sacerdócio.
"Esse mesmo rapaz tem anúncio dele indo para o seminário há uns tempos atrás. Como um ministro e seminarista posta isso e como foi aceito no seminário? Qual critério?", escreveu uma seguidora.
A informação sobre uma eventual passagem pelo seminário foi mencionada por internautas, mas não há confirmação oficial sobre essa condição.
Em outra manifestação, um fiel classificou as declarações como incompatíveis com os ensinamentos cristãos e citou uma frase do Papa Francisco:
"A Igreja é para todos, todos, todos!"
O comentário também questionou quais medidas a paróquia pretende adotar diante da repercussão.
Paróquia divulga nota de repúdio
Diante das manifestações, a Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro publicou uma nota oficial, datada de 26 de outubro de 2026, reafirmando seu compromisso com o respeito à dignidade humana e aos princípios cristãos.
"A Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro vem a público se manifestar contrária a toda e qualquer conduta que contrarie os princípios cristãos de respeito, dignidade humana, fraternidade e responsabilidade", diz o comunicado.
A instituição também ressaltou que a missão da Igreja Católica é anunciar o Evangelho de Jesus Cristo e promover o amor ao próximo, a paz, o acolhimento e o respeito à dignidade de todas as pessoas.
Em outro trecho, a paróquia fez uma referência à responsabilidade de pessoas que desempenham funções religiosas.
"Manifesta seu repúdio a toda conduta contrária aos valores cristãos, especialmente quando praticada por pessoas que exercem funções de liderança e responsabilidade pastoral."
A nota reforça ainda que comportamentos individuais incompatíveis com esses princípios não representam os valores e ensinamentos da comunidade paroquial.
"Nosso compromisso permanece com a verdade, o respeito e os ensinamentos de Jesus Cristo", finaliza o documento.
Nota não esclarece se haverá afastamento
Apesar do posicionamento público, a paróquia não informou, no comunicado, se pretende adotar medidas administrativas ou religiosas em relação ao integrante envolvido na polêmica.
A instituição também não citou nomes e não esclareceu se houve algum procedimento interno para apurar o episódio.
A possível aplicação de medidas e o eventual afastamento de funções religiosas continuam entre os principais questionamentos apresentados pelos fiéis.