27 de outubro de 2026
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TRAGÉDIA

Mulher morre após bater moto contra cavalo; animal também morreu

Por Da Redação | Piracicaba
| Tempo de leitura: 1 min
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Mulher morre após bater moto contra cavalo; animal também morreu
Mulher morre após bater moto contra cavalo; animal também morreu

Uma motociclista de 48 anos morreu após bater contra um cavalo que estava na pista na manhã desta segunda-feira (26). A vítima teria sofrido asfixia provocada pelo próprio capacete de proteção após o impacto da colisão.

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O acidente aconteceu por volta das 5h30, na Estrada do Serrote, no bairro Monjolinho, em Piracicaba, no interior de São Paulo. Segundo a Polícia Militar, a mulher seguia de motocicleta para a academia quando atingiu o animal.

Cavalo também morreu no acidente

Com a força da colisão, a motociclista morreu no local. O cavalo também não resistiu ao impacto e morreu.

A perícia foi acionada e realizou os trabalhos técnicos na área do acidente. Familiares da vítima estiveram no local.

Polícia apura circunstâncias da colisão

As circunstâncias da morte e da colisão devem ser apuradas pelas autoridades. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) foi procurada para fornecer mais informações sobre a ocorrência e a identificação da vítima.

Até o momento da publicação, não havia retorno oficial. O espaço permanece aberto para manifestação.

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