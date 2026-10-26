O TJSP (Tribunal de Justiça de São Paulo) negou um novo pedido de habeas corpus apresentado pela defesa do tenente-coronel Geraldo Leite Rosa Neto, acusado de matar a esposa, a soldado da Polícia Militar Gisele Alves Santana. O oficial tem ligação com o Vale do Paraíba, onde trabalhou em São José dos Campos e acabou preso em março deste ano.

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A decisão foi assinada na última sexta-feira (23), pelo desembargador César Augusto Andrade de Castro, relator do caso na 9ª Câmara de Direito Criminal. O magistrado rejeitou os argumentos da defesa de que a prisão preventiva não teria fundamentação adequada.