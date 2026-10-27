Um policial civil morreu após ser atingido por disparos de arma de fogo durante um ataque registrado na noite de domingo (25). O crime aconteceu por volta das 22h, na Avenida Brasil, região central de Campo Novo do Parecis, a cerca de 396 quilômetros de Cuiabá, no Mato Grosso.

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Segundo informações preliminares, um homem que estaria em uma caminhonete Toyota Hilux passou em frente a um mercado, nas proximidades do Supermercado Real, e efetuou diversos disparos contra pessoas que estavam no local.