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Policial civil morre após ataque a tiros em avenida

Por Da Redação | Campo Novo do Parecis (MT)
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Policial civil morre após ataque a tiros em avenida
Policial civil morre após ataque a tiros em avenida

Um policial civil morreu após ser atingido por disparos de arma de fogo durante um ataque registrado na noite de domingo (25). O crime aconteceu por volta das 22h, na Avenida Brasil, região central de Campo Novo do Parecis, a cerca de 396 quilômetros de Cuiabá, no Mato Grosso.

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Segundo informações preliminares, um homem que estaria em uma caminhonete Toyota Hilux passou em frente a um mercado, nas proximidades do Supermercado Real, e efetuou diversos disparos contra pessoas que estavam no local.

Durante o ataque, o policial civil foi atingido e caiu na via. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e encaminhou a vítima para uma unidade hospitalar. Apesar do atendimento médico, o agente não resistiu aos ferimentos.

Forças de segurança procuram suspeito

Após o crime, uma força-tarefa envolvendo as polícias Civil, Militar e Penal foi mobilizada para localizar e prender o autor dos disparos. As equipes realizam buscas para esclarecer as circunstâncias do ataque e identificar o responsável.

Até o momento, as autoridades não divulgaram a identidade do suspeito nem a possível motivação do crime. Também não há confirmação oficial sobre outras pessoas feridas durante o ataque.

O caso segue sob investigação das autoridades policiais.

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