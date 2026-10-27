Um policial civil morreu após ser atingido por disparos de arma de fogo durante um ataque registrado na noite de domingo (25). O crime aconteceu por volta das 22h, na Avenida Brasil, região central de Campo Novo do Parecis, a cerca de 396 quilômetros de Cuiabá, no Mato Grosso.
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Segundo informações preliminares, um homem que estaria em uma caminhonete Toyota Hilux passou em frente a um mercado, nas proximidades do Supermercado Real, e efetuou diversos disparos contra pessoas que estavam no local.
Durante o ataque, o policial civil foi atingido e caiu na via. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e encaminhou a vítima para uma unidade hospitalar. Apesar do atendimento médico, o agente não resistiu aos ferimentos.
Forças de segurança procuram suspeito
Após o crime, uma força-tarefa envolvendo as polícias Civil, Militar e Penal foi mobilizada para localizar e prender o autor dos disparos. As equipes realizam buscas para esclarecer as circunstâncias do ataque e identificar o responsável.
Até o momento, as autoridades não divulgaram a identidade do suspeito nem a possível motivação do crime. Também não há confirmação oficial sobre outras pessoas feridas durante o ataque.
O caso segue sob investigação das autoridades policiais.