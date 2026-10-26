Uma mulher foi presa em flagrante por tráfico de drogas na tarde desta segunda-feira (26), após policiais militares encontrarem mais de 46 quilos de entorpecentes escondidos em um fundo falso no quintal de uma residência no bairro Granjas Reunidas, em Taubaté.

A ocorrência foi registrada por equipes da 5ª Companhia do 5º Batalhão de Polícia Militar do Interior, após uma denúncia anônima informar que uma moradora estaria armazenando uma grande quantidade de drogas nos fundos de sua casa.

Segundo a Polícia Militar, ao chegarem ao endereço indicado, os agentes encontraram a suspeita entrando na residência. Durante a averiguação, os policiais localizaram, nos fundos do imóvel, ao lado de um tanque, um compartimento falso construído no chão.