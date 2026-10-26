Uma mulher foi presa em flagrante por tráfico de drogas na tarde desta segunda-feira (26), após policiais militares encontrarem mais de 46 quilos de entorpecentes escondidos em um fundo falso no quintal de uma residência no bairro Granjas Reunidas, em Taubaté.
A ocorrência foi registrada por equipes da 5ª Companhia do 5º Batalhão de Polícia Militar do Interior, após uma denúncia anônima informar que uma moradora estaria armazenando uma grande quantidade de drogas nos fundos de sua casa.
Segundo a Polícia Militar, ao chegarem ao endereço indicado, os agentes encontraram a suspeita entrando na residência. Durante a averiguação, os policiais localizaram, nos fundos do imóvel, ao lado de um tanque, um compartimento falso construído no chão.
Dentro do esconderijo havia um tonel utilizado para armazenar os entorpecentes. Ao verificarem o conteúdo, os militares encontraram uma grande quantidade de drogas, incluindo cocaína, crack e dry, um concentrado derivado da cannabis.
Mais de 46 quilos de drogas apreendidos
De acordo com a Polícia Militar, foram apreendidos:
34,3 quilos de cocaína;
5,9 quilos de crack;
5,9 quilos de dry;
Quatro mudas de maconha.
Somadas, as drogas encontradas no tonel totalizaram aproximadamente 46,1 quilos de entorpecentes.
As quatro mudas de maconha foram localizadas no corredor do quintal da residência. Os policiais também apreenderam o aparelho celular que estava com a mulher, que poderá auxiliar nas investigações.
Mulher permanece presa
Após a localização das drogas, a suspeita recebeu voz de prisão e foi encaminhada ao Plantão Policial de Taubaté, juntamente com os entorpecentes e o celular apreendido.
Na delegacia, a autoridade policial ratificou a prisão em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e determinou a realização de perícia nos materiais encontrados.
A mulher permaneceu presa e à disposição da Justiça.