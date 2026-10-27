O Viapol Vôlei São José estreia nesta terça-feira (27) na Superliga masculina 2026/27. A equipe enfrenta o Praia Clube, às 21h, no ginásio do UTC, em Uberlândia (MG), pela primeira rodada da competição nacional.
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O time joseense chega ao torneio após terminar o Campeonato Paulista na terceira colocação. Na semifinal, foi eliminado pelo Suzano. Na sequência, conquistou o título da Copa São José, disputada na cidade.
A preparação para a Superliga incluiu duas semanas de treinamentos, com atividades voltadas às partes física e técnica. Na última semana, o elenco disputou dois amistosos contra o Sesi Bauru, no ginásio da Univap, em São José dos Campos. Os jogos foram realizados para dar ritmo aos atletas antes do início da competição.
O Praia Clube também chega após disputar o campeonato estadual. A equipe de Uberlândia terminou como vice-campeã mineira, depois de vencer o Sada Cruzeiro na semifinal e avançar à decisão.
Técnico projeta estreia
O técnico Flávio Tavares reconheceu as dificuldades de enfrentar o Praia Clube em Uberlândia, mas afirmou que o São José está preparado para buscar um resultado positivo fora de casa.
"O Praia Clube é uma pedreira. É sempre muito difícil atuar lá em Uberlândia, eles têm muitas estrelas no elenco, jogadores acostumados a decisões, mas nós temos nos preparado muito bem para esse embate e acredito que o nosso time está pronto para fazer jogos grandes contra times grandes. Esse é um primeiro teste, um baita teste, e acredito que temos condições de ter uma atuação no mesmo nível do nosso adversário para tentar trazer um resultado positivo para casa", afirmou o treinador.
Regulamento da Superliga
A Superliga masculina 2026/27 terá 12 equipes na disputa. Na primeira fase, os times se enfrentam em turno e returno. Os oito primeiros colocados avançam aos playoffs, enquanto os dois últimos serão rebaixados para a Superliga B.
As oito equipes com melhor campanha ao fim do primeiro turno também garantem vaga na Copa Brasil, prevista para janeiro de 2027. O torneio será disputado em formato eliminatório.
A melhor campanha do São José na Superliga foi na temporada 2022/23, quando chegou à semifinal e acabou eliminado pelo Sada Cruzeiro, que conquistou o título. Na Copa Brasil, o clube joseense foi vice-campeão em 2023.
Tabela completa dejogos
Depois da estreia em Uberlândia, o Viapol Vôlei São José fará seu primeiro jogo em casa no dia 3 de novembro, contra o Vôlei Renata, às 21h, na Farma Conde Arena.
Confira a tabela de jogos da equipe na Superliga:
27/10 (terça-feira), às 21h – Praia Clube x Viapol Vôlei São José
Local: Ginásio do UTC, em Uberlândia (MG)
03/11 (terça-feira), às 21h – Viapol Vôlei São José x Vôlei Renata
Local: Farma Conde Arena
10/11 (terça-feira), às 18h30 – Viapol Vôlei São José x Montes Claros
Local: Farma Conde Arena
14/11 (sábado), às 16h – Norde Vôlei x Viapol Vôlei São José
Local: Ginásio Paulo Sarasate, em Fortaleza (CE)
21/11 (sábado), às 16h – Viapol Vôlei São José x Sada Cruzeiro
Local: Farma Conde Arena
27/11 (sexta-feira), às 18h30 – Sesi Bauru x Viapol Vôlei São José
Local: Arena Paulo Skaf, em Bauru (SP)
02/12 (quarta-feira), às 21h – Saneago Goiás x Viapol Vôlei São José
Local: Ginásio do Rio Vermelho, em Goiânia (GO)
06/12 (domingo), às 11h – Viapol Vôlei São José x Azulim/Monte Carmelo
Local: Farma Conde Arena
12/12 (sábado), às 18h30 – Sil Vôlei Guarulhos x Viapol Vôlei São José
Local: Ginásio da Ponte Grande, em Guarulhos (SP)
16/12 (quarta-feira), às 18h30 – Itambé Minas x Viapol Vôlei São José
Local: Ginásio UniBH, em Belo Horizonte (MG)
23/12 (quarta-feira), às 18h30 – Viapol Vôlei São José x Suzano Vôlei
Local: Farma Conde Arena