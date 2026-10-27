O Viapol Vôlei São José estreia nesta terça-feira (27) na Superliga masculina 2026/27. A equipe enfrenta o Praia Clube, às 21h, no ginásio do UTC, em Uberlândia (MG), pela primeira rodada da competição nacional.

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O time joseense chega ao torneio após terminar o Campeonato Paulista na terceira colocação. Na semifinal, foi eliminado pelo Suzano. Na sequência, conquistou o título da Copa São José, disputada na cidade.