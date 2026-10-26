A atleta Katia de Sousa, que mora em São José dos Campos, conquistou o terceiro lugar na categoria Open de wakeboard durante uma competição realizada em 24 de outubro, em Nova Lima, na região de Belo Horizonte (MG).

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A categoria Open reúne competidoras de nível mais avançado, incluindo professoras de wakeboard e algumas das principais atletas do país. Mesmo disputando uma categoria acima da sua, Katia conseguiu subir ao pódio e registrou, segundo ela, a melhor apresentação de sua trajetória na temporada.