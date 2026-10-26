Lula foi reeleito, mas ainda há decisões da reforma tributária que podem alterar as contas das empresas em 2027. A alíquota da CBS não foi fixada, o Imposto Seletivo segue sem percentuais definidos e ainda não há data para o split payment se tornar obrigatório. O Congresso aprovou as linhas gerais do sistema. Agora faltam escolhas que vão determinar quanto as empresas terão de recolher e quando o dinheiro sairá do caixa.

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Há quase 25 anos acompanho mudanças na tributação brasileira. Aprendi que uma empresa não consegue rever um contrato com a mesma facilidade com que o governo publica uma regra. Quem fecha preços hoje precisa saber quais tributos terá de recolher amanhã.