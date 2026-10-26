A Polícia Civil prendeu nesta segunda-feira (26) o homem suspeito de matar outro homem com golpes de bloco de concreto na cabeça, no bairro Jardim Russi, em Taubaté. O crime aconteceu em 14 de setembro deste ano.

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O corpo da vítima foi encontrado dentro de uma residência abandonada, em avançado estado de decomposição. A polícia chegou ao local após receber denúncias sobre um forte odor vindo do imóvel.