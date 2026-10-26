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HOMICÍDIO

Polícia prende suspeito de matar homem com concreto em Taubaté

Por Da Redação | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Polícia prende suspeito de matar homem com concreto em Taubaté
Polícia prende suspeito de matar homem com concreto em Taubaté

A Polícia Civil prendeu nesta segunda-feira (26) o homem suspeito de matar outro homem com golpes de bloco de concreto na cabeça, no bairro Jardim Russi, em Taubaté. O crime aconteceu em 14 de setembro deste ano.

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O corpo da vítima foi encontrado dentro de uma residência abandonada, em avançado estado de decomposição. A polícia chegou ao local após receber denúncias sobre um forte odor vindo do imóvel.

As investigações foram conduzidas pela DEIC (Delegacia Especializada de Investigações Criminais) de Taubaté. Segundo a Polícia Civil, os investigadores reuniram informações que permitiram identificar e localizar o suspeito.

De acordo com a apuração, o homem teria atingido a vítima várias vezes na cabeça com um bloco de concreto. Os dois viviam em situação de rua, e o crime teria sido motivado por desentendimentos relacionados ao consumo de crack.

Durante a prisão, o investigado confessou o homicídio, conforme a Polícia Civil. Ele também alegou que havia sido agredido anteriormente pela vítima.

O homem permanece preso e está à disposição da Justiça.

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