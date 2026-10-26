26 de outubro de 2026
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LUTO

Adeus, Kamilla; aos 40 anos, deixa família de luto

Por Da Redação | Santa Isabel
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Kamilla Alexandra morreu aos 40 anos
Kamilla Alexandra morreu aos 40 anos

Kamilla Alexandra morreu aos 40 anos neste último sábado (24), em Santa Isabel. Ela foi sepultada na tarde deste domingo (25), no Cemitério Brotas, na cidade da Grande São Paulo.

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Ainda muito jovem, Kamilla partiu precocemente e deixou os familiares abalados. Nas redes sociais, muitos conhecidos lamentaram muito.

Tânia Alcântara Soares não escondeu a tristeza. "Descanse em paz minha preciosa Deus te receba de braços abertos ainda bem que te dei um último abraço muito sentida", disse.

Cristina Ferreira também lamentou bastante. "Que triste uma moça linda não conheço. Meus sentimentos Deus conforte o coração de todos os familiares..Quando uma mãe perde um filho todas chora juntas e perde o chão. Forças família em lutada", disse.

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