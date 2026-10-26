Kamilla Alexandra morreu aos 40 anos neste último sábado (24), em Santa Isabel. Ela foi sepultada na tarde deste domingo (25), no Cemitério Brotas, na cidade da Grande São Paulo.

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Ainda muito jovem, Kamilla partiu precocemente e deixou os familiares abalados. Nas redes sociais, muitos conhecidos lamentaram muito.