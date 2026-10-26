Kamilla Alexandra morreu aos 40 anos neste último sábado (24), em Santa Isabel. Ela foi sepultada na tarde deste domingo (25), no Cemitério Brotas, na cidade da Grande São Paulo.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Ainda muito jovem, Kamilla partiu precocemente e deixou os familiares abalados. Nas redes sociais, muitos conhecidos lamentaram muito.
Tânia Alcântara Soares não escondeu a tristeza. "Descanse em paz minha preciosa Deus te receba de braços abertos ainda bem que te dei um último abraço muito sentida", disse.
Cristina Ferreira também lamentou bastante. "Que triste uma moça linda não conheço. Meus sentimentos Deus conforte o coração de todos os familiares..Quando uma mãe perde um filho todas chora juntas e perde o chão. Forças família em lutada", disse.