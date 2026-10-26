A 40ª edição do Festivale (Festival Nacional de Teatro do Vale do Paraíba) será realizada entre os dias 4 e 15 de novembro, em São José dos Campos. A programação terá mais de 50 atrações, distribuídas em 21 espaços públicos, com apresentações teatrais, workshops e atividades culturais gratuitas.

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O evento reunirá companhias de diferentes regiões do país, incluindo grupos de Salvador (BA), João Pessoa (PB), Curitiba (PR), São Gonçalo (RJ), São Paulo (SP), Bragança Paulista (SP), Mairiporã (SP), Campinas (SP), São José do Rio Preto (SP) e Franca (SP), além de artistas de São José dos Campos.