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ARTE

Festival em SJC tem Denise Fraga, Caio Blat e Herson Capri

Por Da Redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 4 min
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Divulgação
Festival em SJC tem Denise Fraga, Caio Blat e Herson Capri
Festival em SJC tem Denise Fraga, Caio Blat e Herson Capri

A 40ª edição do Festivale (Festival Nacional de Teatro do Vale do Paraíba) será realizada entre os dias 4 e 15 de novembro, em São José dos Campos. A programação terá mais de 50 atrações, distribuídas em 21 espaços públicos, com apresentações teatrais, workshops e atividades culturais gratuitas.

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O evento reunirá companhias de diferentes regiões do país, incluindo grupos de Salvador (BA), João Pessoa (PB), Curitiba (PR), São Gonçalo (RJ), São Paulo (SP), Bragança Paulista (SP), Mairiporã (SP), Campinas (SP), São José do Rio Preto (SP) e Franca (SP), além de artistas de São José dos Campos.

A abertura será no dia 4 de novembro, às 20h, no Teatro Municipal, com a peça Memórias do Vinho, protagonizada pelos atores Caio Blat e Herson Capri. O encerramento está marcado para 15 de novembro, no mesmo local, às 20h, com o monólogo Eu de Você, da atriz Denise Fraga.

As apresentações em espaços fechados terão reservas disponíveis dois dias antes de cada espetáculo, pelo site da Fundação Cultural Cassiano Ricardo. Para retirar o ingresso, o público deverá entregar um pacote de farinha de trigo ou fubá. Os alimentos serão destinados ao Fundo Social de Solidariedade.

40 edições do Festivale

Criado na década de 1980, o Festivale chega à sua 40ª edição. Ao longo de sua trajetória, o festival recebeu artistas e companhias teatrais de diferentes regiões e promoveu o intercâmbio entre grupos e profissionais das artes cênicas.

A iniciativa é realizada pela Prefeitura de São José dos Campos e pela Fundação Cultural Cassiano Ricardo, com parceria institucional da Afac (Associação para o Fomento da Arte e da Cultura), Parque Vicentina Aranha, Sesi e TV Vanguarda. O apoio de mídia é da Jovem Pan FM e da CBN Vale FM.

Programação do 40º Festivale

4/11 (quarta-feira)

17h – Cortejo Arte nas Ruas e Performance Javkin
Local: ao lado do Shopping Centro
Classificação: livre

20h – Memórias do Vinho
Local: Teatro Municipal
Classificação: 12 anos
Gênero: drama

5/11 (quinta-feira)

10h e 14h – Entre Mundos
Local: Cine Santana
Classificação: livre
Gênero: aventura

19h – Deus Sujo - O rio que nunca foi assim
Local: CET
Classificação: 12 anos
Gênero: drama

21h – Um truque novo prum cachorro velho
Local: Teatro Municipal
Classificação: 16 anos
Gênero: comédia

6/11 (sexta-feira)

10h – Teatro de Brinquedos e Histórias de Papel
Local: Parque Santos Dumont
Classificação: livre
Gênero: infantil

14h – O Casamento da Mixirica
Local: Parque Santos Dumont
Classificação: livre
Gênero: infantil

19h – As Três Velhas
Local: Cine Santana
Classificação: 16 anos
Gênero: melodrama grotesco

19h30 – Joana das Mulheres que Habitam em Mim
Local: Casa de Cultura Flávio Craveiro
Classificação: 16 anos
Gênero: drama

21h – Leões, Vodka e um Sapato 23
Local: CET
Classificação: 16 anos
Gênero: tragicomédia, bufonaria e comédia

7/11 (sábado)

15h – Miragens na Caixa
Local: São Francisco Xavier
Classificação: livre
Gênero: teatro lambe-lambe

20h – Vô Voar
Local: Cine Santana
Classificação: livre
Gênero: comédia

20h – Noroeste
Local: Sesi
Classificação: 10 anos
Gênero: drama

23h59 – Deségua
Local: CET
Classificação: 18 anos
Gênero: dança-teatro, performance e burlesco

8/11 (domingo)

10h30 – Catimba
Local: Praça Primeiro de Maio, Novo Horizonte
Classificação: livre
Gênero: comédia

15h – Meu Alento
Local: Arena do Parque da Cidade
Classificação: 12 anos
Gênero: comédia, drama e circo

16h – A Brecha no Olho do Infinito
Local: Sesi
Classificação: 12 anos
Gênero: fantasia teatral

18h – Batalha Orobobo – Rap, Repente, Resistência
Local: Cine Santana
Classificação: 16 anos
Gênero: espetáculo de marionetes de fio

20h – Aquele que tem os pés inchados
Local: CET
Classificação: 18 anos
Gênero: tragédia

9/11 (segunda-feira)

9h – Contação de História Autoral Natureza - Carla Natureza
Local: Casa de Cultura Rancho do Tropeiro
Classificação: livre
Gênero: vivência

19h – Teresas
Local: Cine Santana
Classificação: 16 anos
Gênero: drama

20h – A Viagem do Capitão Tornado
Local: Sesi
Classificação: livre
Gênero: comédia dramática

21h – Tudo Acontece Numa Segunda-Feira de Manhã
Local: CET
Classificação: 16 anos
Gênero: comédia dramática

10/11 (terça-feira)

19h – Abaeté
Local: Cine Santana
Classificação: 16 anos
Gênero: drama

20h – Saudação às Yabás
Local: Sesi
Classificação: 12 anos
Gênero: drama

21h – Prazer, Palhaça Margô
Local: CET
Classificação: 16 anos
Gênero: comédia (palhaçaria)

11/11 (quarta-feira)

19h – Intervenção Artística Danças as Palavras
Local: Cine Santana
Classificação: 12 anos
Gênero: performance cênico-poética e intervenção artística

21h – Não aprendi dizer adeus
Local: CET
Classificação: 16 anos
Gênero: circo

12/11 (quinta-feira)

10h – O Grande Mágico
Local: Casa de Cultura Chico Triste
Classificação: livre
Gênero: infantil

10h e 14h – Iní Berê – Somos Todos Estrangeiros
Local: Cine Santana
Classificação: livre
Gênero: teatro infantojuvenil contemporâneo afrofuturista

20h – Memórias perdidas – A noite que se aproxima
Local: CET
Classificação: 12 anos
Gênero: drama

13/11 (sexta-feira)

9h e 14h – A Fabulosa Viagem de Duda e Lola em busca de irmã perdida ou... Cadê Kika?
Local: Casa de Cultura Eugênia da Silva
Classificação: livre
Gênero: aventura

15h – O Pequenino Grão de Areia
Local: Sesi
Classificação: livre
Gênero: fábula musical

19h30 – Stories de Família
Local: Casa de Cultura Flávio Craveiro
Classificação: 16 anos
Gênero: teatro épico

21h – Estado de Revolta
Local: CET
Classificação: 16 anos
Gênero: teatro dialético

14/11 (sábado)

11h – Miragens na Caixa
Local: Praça do Sapo
Classificação: livre
Gênero: teatro lambe-lambe

16h – O Pequenino Grão de Areia
Local: Sesi
Classificação: livre
Gênero: fábula musical

19h – Verdugo
Local: Cine Santana
Classificação: 16 anos
Gênero: drama

21h – Pra lá de Marrakech
Local: CET
Classificação: 16 anos
Gênero: drama

23h – Festavale
Local: Palco do Arquivo

15/11 (domingo)

10h – Meu Alento
Local: Parque Vicentina Aranha
Classificação: 12 anos
Gênero: comédia, drama e circo

15h – Mãos à Obra
Local: Arena do Parque
Classificação: livre
Gênero: comédia

17h – Passos
Local: CET
Classificação: 16 anos

17h – Cortejo Arte nas Ruas e Performance Javkin
Local: ao lado do Shopping Centro
Classificação: livre

18h – Rara, vidas em solo...
Local: Cine Santana
Classificação: livre
Gênero: dança-teatro

20h – Eu de Você
Local: Teatro Municipal
Classificação: 12 anos
Gênero: monólogo

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