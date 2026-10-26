A Prefeitura de São José dos Campos manterá os serviços essenciais durante o ponto facultativo desta sexta-feira (30) e o feriado nacional de Finados, na segunda-feira (2 de novembro). A coleta de lixo e os atendimentos de urgência e emergência não terão alterações.

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O ponto facultativo em referência ao Dia do Servidor Público, celebrado em 28 de outubro, foi transferido para sexta-feira. Com isso, o expediente nas repartições municipais será normal na quarta-feira (28).