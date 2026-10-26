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SERVIÇO

SJC mantém serviços essenciais em ponto facultativo e feriado

Por Da Redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Claudio Vieira/PMSJC
SJC mantém serviços essenciais em ponto facultativo e feriado
SJC mantém serviços essenciais em ponto facultativo e feriado

A Prefeitura de São José dos Campos manterá os serviços essenciais durante o ponto facultativo desta sexta-feira (30) e o feriado nacional de Finados, na segunda-feira (2 de novembro). A coleta de lixo e os atendimentos de urgência e emergência não terão alterações.

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O ponto facultativo em referência ao Dia do Servidor Público, celebrado em 28 de outubro, foi transferido para sexta-feira. Com isso, o expediente nas repartições municipais será normal na quarta-feira (28).

Na área da Saúde, as UBSs Resolve e as Unidades Avançadas ficarão fechadas na sexta e na segunda-feira. O atendimento será retomado normalmente na terça-feira (3).

Os hospitais municipais e as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) funcionarão 24 horas por dia, inclusive durante o feriado, para atender casos de urgência e emergência.

A coleta de lixo seguirá o cronograma habitual, sem mudanças. Já os Postos de Entrega Voluntária (PEVs) funcionarão em horário reduzido nos dois dias, das 8h às 12h.

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