26 de outubro de 2026
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LUTO

'Te amo, meu pai': o adeus a Luizão em Jacareí

Por Da Redação | Jacareí
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
'Te amo, meu pai': o adeus a Luizão em Jacareí
'Te amo, meu pai': o adeus a Luizão em Jacareí

Luiz da Costa Rufino morreu na madrugada deste último domingo (25), em Jacareí, aos 71 anos. Ele foi sepultado ainda na tarde de domingo, no Cemitério Memorial do Vale.

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Muito querido, deixou também muitos amigos e uma lacuna entre os familiares. A filha Angela Cristina Maiolino expressou nas redes sociais todo o seu sentimento. "
Oh, meu amor, meu pai te amo te amo", escreveu.

Valério Caetano também lamentou a morte do amigo. "LUIZAO nosso eterno LUIZAO está semana que passou vc me disse 3 coisas que irei guardar pra sempre: LELO hj eu só queria visitar a Basilica de Aparecida, ir na praia só pra ver o mar e eu deveria ter passeado mais, mas agora não consigo nem andar da sala ate o banheiro da minha casa de tanta dor. Sabe LUIZAO na hora que vc disse isso pensei como somos idiotas algumas vezes... queremos sempre mais e mais e nessa hora esses simples desejos mostram que são os mais marcantes. MEU AMIGO tenho certeza que está hora vc esta ai ao lado do nosso PAI Eterno", disse. 

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