Luiz da Costa Rufino morreu na madrugada deste último domingo (25), em Jacareí, aos 71 anos. Ele foi sepultado ainda na tarde de domingo, no Cemitério Memorial do Vale.

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Muito querido, deixou também muitos amigos e uma lacuna entre os familiares. A filha Angela Cristina Maiolino expressou nas redes sociais todo o seu sentimento. "

Oh, meu amor, meu pai te amo te amo", escreveu.