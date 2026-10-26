Luiz da Costa Rufino morreu na madrugada deste último domingo (25), em Jacareí, aos 71 anos. Ele foi sepultado ainda na tarde de domingo, no Cemitério Memorial do Vale.
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Muito querido, deixou também muitos amigos e uma lacuna entre os familiares. A filha Angela Cristina Maiolino expressou nas redes sociais todo o seu sentimento. "
Oh, meu amor, meu pai te amo te amo", escreveu.
Valério Caetano também lamentou a morte do amigo. "LUIZAO nosso eterno LUIZAO está semana que passou vc me disse 3 coisas que irei guardar pra sempre: LELO hj eu só queria visitar a Basilica de Aparecida, ir na praia só pra ver o mar e eu deveria ter passeado mais, mas agora não consigo nem andar da sala ate o banheiro da minha casa de tanta dor. Sabe LUIZAO na hora que vc disse isso pensei como somos idiotas algumas vezes... queremos sempre mais e mais e nessa hora esses simples desejos mostram que são os mais marcantes. MEU AMIGO tenho certeza que está hora vc esta ai ao lado do nosso PAI Eterno", disse.