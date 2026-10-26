Fernanda da Silva Monteiro morreu nesta última sexta-feira (23), um dia antes de completar 25 anos, em Jacareí. Ela foi sepultada no domingo (25), no Cemitério Jardim da Paz, no Parque Santo Antonio.

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Um anjinho, que lutou pela vida durante os últimos meses, deixa uma lição de vida. Nas redes sociais, a mãe Denise Bolos lamentou muito e destacou o sentimento. "A dor da perca da minha filha é incalculável, agradeço o carinho de todos vcs , aos médicos e enfermeiros da santa casa durante os dois meses de internação que cuidaram dela com toda dedicação e vcs que deixaram suas homenagem a ela nos conforta muito nesse momento difícil pra mim e pra minha família", disse.