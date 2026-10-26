ADELAIDE BELOTO RODRIGUES
Idade: 83 anos
Data de falecimento: 26/10/2026
Velório: Urbam, sala 5, em 26/10, das 16h30 às 16h
Sepultamento: Cemitério Municipal Maria Peregrina, em Santana, São José dos Campos, em 27/10, às 16h
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MARCIO DE OLIVEIRA LEITE
Idade: 63 anos
Data de falecimento: 25/10/2026
Velório: Urbam, sala 6, em 27/10, das 0h01 às 15h30
Sepultamento: Cemitério Municipal Maria Peregrina, em Santana, São José dos Campos, em 27/10, às 15h30
NANCY DOS SANTOS SILVA
Idade: 97 anos
Data de falecimento: 26/10/2026
Velório: Capela Nossa Senhora de Lourdes, Rua Cecílio Corra, 12, Jardim Guimarães
Sepultamento: Cemitério Horto da Paz (Santíssimo), região central de São José dos Campos, em 27/10, às 15h30
PAULO SMORIGO
Idade: 81 anos
Data de falecimento: 26/10/2026
Velório: Parque das Flores
Sepultamento: Cemitério Parque das Flores, em São José dos Campos, em 27/10, às 12h
JOSÉ DO NASCIMENTO SOUSA
Idade: 89 anos
Data de falecimento: 26/10/2026
Velório: Urbam, sala 3, em 26/10, das 20h às 10h30
Sepultamento: Cemitério Horto da Paz (Santíssimo), região central de São José dos Campos, em 27/10, às 10h30
NATIMORTO (VIOLETA AURORA PIMENTA CARNEIRO)
Idade: 0 anos
Data de falecimento: 25/10/2026
Velório: Velório Municipal Paraíso
Sepultamento: Cemitério Municipal Colônia Paraíso, em São José dos Campos, em 27/10, às 10h
BERNARDO ISMAEL MORAIS
Idade: 1 ano
Data de falecimento: 26/10/2026
Velório: Urbam, sala 2, em 26/10, das 20h às 10h
Sepultamento: Cemitério Municipal Padre Rodolfo Komorek, em São José dos Campos, em 27/10, às 10h
MARIA BERNARDETE DE ANDRADE
Idade: 70 anos
Data de falecimento: 26/10/2026
Velório: Velório Municipal Paraíso
Sepultamento: Cemitério Municipal Colônia Paraíso, em São José dos Campos, em 27/10, às 9h
MARIA APARECIDA RIBEIRO
Idade: 81 anos
Data de falecimento: 26/10/2026
Velório: Urbam, sala 4, em 26/10, das 16h30 às 8h
Sepultamento: Cemitério Municipal Maria Peregrina, em Santana, São José dos Campos, em 27/10, às 8h
MIGUEL FRANCISCO LATAPIAT CORREA
Idade: 83 anos
Data de falecimento: 26/10/2026
Velório: Parque das Flores
Sepultamento: Cemitério Parque das Flores, em São José dos Campos, em 26/10, às 17h
ROSANGELA MARIA DA SILVA
Idade: 50 anos
Data de falecimento: 26/10/2026
Velório: Velório Municipal Santana
Sepultamento: Cemitério Municipal Maria Peregrina, em Santana, São José dos Campos, em 26/10, às 16h30
JOSÉ DOMINGOS CARDOSO
Idade: 80 anos
Data de falecimento: 26/10/2026
Velório: Urbam, sala 3, em 26/10, das 8h às 16h
Sepultamento: Cemitério Municipal Maria Peregrina, em Santana, São José dos Campos, em 26/10, às 16h
RODRIGO ROBERTO SILVA
Idade: 41 anos
Data de falecimento: 26/10/2026
Velório: Urbam, sala 4, em 26/10, das 10h30 às 15h30
Sepultamento: Cemitério Municipal Colônia Paraíso, em São José dos Campos, em 26/10, às 15h30
MARIA DE FATIMA DOMINGUES
Idade: 69 anos
Data de falecimento: 25/10/2026
Velório: Parque das Flores
Sepultamento: Cemitério Parque das Flores, em São José dos Campos, em 26/10, às 15h
MARINA AMOROSO DORTA
Idade: 80 anos
Data de falecimento: 25/10/2026
Velório: Outras cidades
Sepultamento: Cemitério Quarta Parada, em São Paulo, em 26/10, às 11h
LOURISVALDO DA SILVA
Idade: 75 anos
Data de falecimento: 25/10/2026
Velório: Urbam, sala 2, em 26/10, das 7h às 11h
Sepultamento: Cemitério Parque das Flores, em São José dos Campos, em 26/10, às 11h