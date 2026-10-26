ADELAIDE BELOTO RODRIGUES

Idade: 83 anos

Data de falecimento: 26/10/2026

Velório: Urbam, sala 5, em 26/10, das 16h30 às 16h

Sepultamento: Cemitério Municipal Maria Peregrina, em Santana, São José dos Campos, em 27/10, às 16h

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