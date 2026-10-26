26 de outubro de 2026
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Adelaide morre aos 83 anos em SJC; veja notas de falecimento

Por Da Redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 2 min
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Pixabay
Adelaide morre aos 83 anos em SJC; veja notas de falecimento
Adelaide morre aos 83 anos em SJC; veja notas de falecimento

ADELAIDE BELOTO RODRIGUES

Idade: 83 anos
Data de falecimento: 26/10/2026
Velório: Urbam, sala 5, em 26/10, das 16h30 às 16h
Sepultamento: Cemitério Municipal Maria Peregrina, em Santana, São José dos Campos, em 27/10, às 16h

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MARCIO DE OLIVEIRA LEITE

Idade: 63 anos
Data de falecimento: 25/10/2026
Velório: Urbam, sala 6, em 27/10, das 0h01 às 15h30
Sepultamento: Cemitério Municipal Maria Peregrina, em Santana, São José dos Campos, em 27/10, às 15h30

NANCY DOS SANTOS SILVA

Idade: 97 anos
Data de falecimento: 26/10/2026
Velório: Capela Nossa Senhora de Lourdes, Rua Cecílio Corra, 12, Jardim Guimarães
Sepultamento: Cemitério Horto da Paz (Santíssimo), região central de São José dos Campos, em 27/10, às 15h30

PAULO SMORIGO

Idade: 81 anos
Data de falecimento: 26/10/2026
Velório: Parque das Flores
Sepultamento: Cemitério Parque das Flores, em São José dos Campos, em 27/10, às 12h

JOSÉ DO NASCIMENTO SOUSA

Idade: 89 anos
Data de falecimento: 26/10/2026
Velório: Urbam, sala 3, em 26/10, das 20h às 10h30
Sepultamento: Cemitério Horto da Paz (Santíssimo), região central de São José dos Campos, em 27/10, às 10h30

NATIMORTO (VIOLETA AURORA PIMENTA CARNEIRO)

Idade: 0 anos
Data de falecimento: 25/10/2026
Velório: Velório Municipal Paraíso
Sepultamento: Cemitério Municipal Colônia Paraíso, em São José dos Campos, em 27/10, às 10h

BERNARDO ISMAEL MORAIS

Idade: 1 ano
Data de falecimento: 26/10/2026
Velório: Urbam, sala 2, em 26/10, das 20h às 10h
Sepultamento: Cemitério Municipal Padre Rodolfo Komorek, em São José dos Campos, em 27/10, às 10h

MARIA BERNARDETE DE ANDRADE

Idade: 70 anos
Data de falecimento: 26/10/2026
Velório: Velório Municipal Paraíso
Sepultamento: Cemitério Municipal Colônia Paraíso, em São José dos Campos, em 27/10, às 9h

MARIA APARECIDA RIBEIRO

Idade: 81 anos
Data de falecimento: 26/10/2026
Velório: Urbam, sala 4, em 26/10, das 16h30 às 8h
Sepultamento: Cemitério Municipal Maria Peregrina, em Santana, São José dos Campos, em 27/10, às 8h

MIGUEL FRANCISCO LATAPIAT CORREA

Idade: 83 anos
Data de falecimento: 26/10/2026
Velório: Parque das Flores
Sepultamento: Cemitério Parque das Flores, em São José dos Campos, em 26/10, às 17h

ROSANGELA MARIA DA SILVA

Idade: 50 anos
Data de falecimento: 26/10/2026
Velório: Velório Municipal Santana
Sepultamento: Cemitério Municipal Maria Peregrina, em Santana, São José dos Campos, em 26/10, às 16h30

JOSÉ DOMINGOS CARDOSO

Idade: 80 anos
Data de falecimento: 26/10/2026
Velório: Urbam, sala 3, em 26/10, das 8h às 16h
Sepultamento: Cemitério Municipal Maria Peregrina, em Santana, São José dos Campos, em 26/10, às 16h

RODRIGO ROBERTO SILVA

Idade: 41 anos
Data de falecimento: 26/10/2026
Velório: Urbam, sala 4, em 26/10, das 10h30 às 15h30
Sepultamento: Cemitério Municipal Colônia Paraíso, em São José dos Campos, em 26/10, às 15h30

MARIA DE FATIMA DOMINGUES

Idade: 69 anos
Data de falecimento: 25/10/2026
Velório: Parque das Flores
Sepultamento: Cemitério Parque das Flores, em São José dos Campos, em 26/10, às 15h

MARINA AMOROSO DORTA

Idade: 80 anos
Data de falecimento: 25/10/2026
Velório: Outras cidades
Sepultamento: Cemitério Quarta Parada, em São Paulo, em 26/10, às 11h

LOURISVALDO DA SILVA

Idade: 75 anos
Data de falecimento: 25/10/2026
Velório: Urbam, sala 2, em 26/10, das 7h às 11h
Sepultamento: Cemitério Parque das Flores, em São José dos Campos, em 26/10, às 11h

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