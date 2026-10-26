Um crime brutal chocou moradores de Potim, na madrugada de sábado (24). Gabriel Lopes de Oliveira, de 28 anos, foi assassinado a tiros dentro de uma residência localizada na rua Manoel Francisco de Castro, na região central da cidade.

Segundo informações do boletim de ocorrência, dois homens encapuzados invadiram o imóvel onde Gabriel estava com a companheira e os quatro filhos do casal. Os criminosos entraram no quarto e ordenaram que a mulher e as crianças deixassem o cômodo.

Ainda conforme o relato prestado à polícia, os invasores ameaçaram matar a companheira de Gabriel caso ela não obedecesse à ordem. Depois que a mulher e os filhos saíram do quarto, os suspeitos efetuaram diversos disparos contra a vítima.