Um crime brutal chocou moradores de Potim, na madrugada de sábado (24). Gabriel Lopes de Oliveira, de 28 anos, foi assassinado a tiros dentro de uma residência localizada na rua Manoel Francisco de Castro, na região central da cidade.
Segundo informações do boletim de ocorrência, dois homens encapuzados invadiram o imóvel onde Gabriel estava com a companheira e os quatro filhos do casal. Os criminosos entraram no quarto e ordenaram que a mulher e as crianças deixassem o cômodo.
Ainda conforme o relato prestado à polícia, os invasores ameaçaram matar a companheira de Gabriel caso ela não obedecesse à ordem. Depois que a mulher e os filhos saíram do quarto, os suspeitos efetuaram diversos disparos contra a vítima.
Gabriel foi encontrado sem vida dentro da residência. A perícia identificou cinco ferimentos com características de disparos de arma de fogo. Três projéteis foram localizados e recolhidos durante os trabalhos periciais.
Criminosos estavam encapuzados
Em depoimento, a companheira da vítima contou que os dois homens utilizavam capuzes semelhantes a toucas do tipo ninja, o que dificultou a identificação.
Ela também não soube informar se os criminosos utilizaram algum veículo para chegar à residência ou fugir após o assassinato.
A Polícia Militar foi acionada e realizou o isolamento da área para preservar o local do crime.
Equipes da Polícia Civil chegaram ao imóvel por volta das 7h50 de sábado. Cerca de dez minutos depois, os peritos iniciaram os trabalhos para recolher vestígios que possam ajudar a esclarecer o homicídio.
Câmeras de segurança podem ajudar na investigação
Durante as primeiras diligências, os investigadores conseguiram acesso a imagens de uma câmera de segurança instalada nas proximidades da residência.
As gravações deverão ser analisadas para verificar a movimentação de pessoas e possíveis veículos na região, especialmente nos momentos anteriores e posteriores ao assassinato.
A investigação também contará com a análise dos materiais recolhidos no imóvel, o resultado do exame necroscópico e os depoimentos de testemunhas.
Polícia investiga motivação do crime
Até o encerramento do boletim de ocorrência, registrado às 11h29 de sábado, nenhum suspeito havia sido identificado ou preso.
O caso foi registrado como homicídio consumado de autoria desconhecida.
A motivação do assassinato também permanece desconhecida. A Polícia Civil trabalha para identificar os dois homens que invadiram a residência e esclarecer as circunstâncias do crime.
Gabriel deixou a companheira e quatro filhos, que estavam na residência no momento da invasão.