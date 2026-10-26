A Casa de Bolos de São José dos Campos afirmou nesta segunda-feira (26) que a funcionária que apareceu dançando em frente à loja durante uma manifestação política pró-Lula não foi demitida.

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Após a repercussão do vídeo nas redes sociais, a unidade do Centro divulgou um comunicado para esclarecer o caso, pedir desculpas pela associação da marca ao ato e reforçar que respeita a liberdade de expressão.