A Casa de Bolos de São José dos Campos afirmou nesta segunda-feira (26) que a funcionária que apareceu dançando em frente à loja durante uma manifestação política pró-Lula não foi demitida.
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Após a repercussão do vídeo nas redes sociais, a unidade do Centro divulgou um comunicado para esclarecer o caso, pedir desculpas pela associação da marca ao ato e reforçar que respeita a liberdade de expressão.
Na nota, a empresa declarou que respeita os direitos constitucionais, individuais e coletivos, além da legislação trabalhista. Também afirmou que os fatos já foram esclarecidos publicamente pelas partes envolvidas e que a manifestação da funcionária não representa um posicionamento da franquia.
“A Casa de Bolos São José dos Campos - Loja Centro esclarece que respeita integralmente todos os direitos constitucionais, individuais e coletivos, assim como a legislação trabalhista, não havendo qualquer ato em desacordo”, diz um trecho do comunicado.
A empresa também negou ter demitido a funcionária. “Destacamos ainda que não houve qualquer demissão por parte da loja. Sendo assim, reiteramos o respeito às liberdades constitucionais”, acrescentou a unidade.
O episódio ocorreu no sábado (24), na região central de São José dos Campos. Um vídeo que circulou nas redes sociais mostra manifestantes passando pela rua com bandeiras do PT e outros símbolos políticos. Em frente à loja, uma funcionária uniformizada aparece dançando enquanto o grupo segue pela via.
A gravação provocou diferentes reações nas redes sociais, com manifestações de apoio à trabalhadora e críticas à associação da imagem da empresa ao ato político.
Loja pediu desculpas por dança
Em um posicionamento anterior, a Casa de Bolos chegou a pedir desculpas pela atitude da funcionária, dizendo que não apoia partidos ou manifestações políticas e que atende clientes independentemente de suas opiniões, crenças ou escolhas.
A empresa também reconheceu que a presença da funcionária uniformizada durante o ato acabou vinculando visualmente a marca à manifestação.
“Gostaríamos de reforçar que a marca não apoia o que houve nas manifestações e o ato foi de livre expressão da nossa funcionária”, informou a empresa.
A unidade reiterou que não pode vincular a marca a campanhas políticas e reafirmou o compromisso com o respeito e a responsabilidade. O novo comunicado reforça que, apesar da repercussão do episódio, a funcionária não foi demitida.