Um familiar das vítimas do grave acidente registrado na tarde deste domingo (25), no Anel Viário de São José dos Campos, revelou novos detalhes sobre o estado de saúde dos quatro ocupantes do Honda Civic que capotou e atingiu árvores e placas de sinalização na Avenida Fundo do Vale.

O homem é tio de duas das vítimas, confirmou os nomes e as condições de saúde dos envolvidos. Entre eles está Miguel Meneses, de apenas 14 anos, goleiro das categorias de base do São José, que permanece internado em estado grave.

Segundo o familiar, Miguel foi quem sofreu os ferimentos mais graves, principalmente na região da cabeça. O adolescente segue hospitalizado, enquanto amigos, familiares e companheiros de equipe organizam uma corrente de orações pela sua recuperação.

Quem são as quatro vítimas e o estado de saúde de cada uma