Um familiar das vítimas do grave acidente registrado na tarde deste domingo (25), no Anel Viário de São José dos Campos, revelou novos detalhes sobre o estado de saúde dos quatro ocupantes do Honda Civic que capotou e atingiu árvores e placas de sinalização na Avenida Fundo do Vale.
O homem é tio de duas das vítimas, confirmou os nomes e as condições de saúde dos envolvidos. Entre eles está Miguel Meneses, de apenas 14 anos, goleiro das categorias de base do São José, que permanece internado em estado grave.
Segundo o familiar, Miguel foi quem sofreu os ferimentos mais graves, principalmente na região da cabeça. O adolescente segue hospitalizado, enquanto amigos, familiares e companheiros de equipe organizam uma corrente de orações pela sua recuperação.
Quem são as quatro vítimas e o estado de saúde de cada uma
O motorista do veículo foi identificado como Douglas, de 24 anos. Segundo o relato do parente, ele sofreu uma fratura em uma costela e está se recuperando. Apesar de estar fora de perigo, o jovem estaria bastante abalado emocionalmente com o acidente.
João, de 22 anos, era um dos passageiros e ficou preso às ferragens após a colisão. Ele precisou ser retirado do automóvel pelas equipes de resgate do Corpo de Bombeiros. De acordo com o familiar, João sofreu algumas fraturas, permanece em observação médica, mas não corre risco de morte.
Outra vítima é Ana, de 18 anos, que estava no banco traseiro do veículo. A jovem sofreu um corte no braço e algumas fraturas. Segundo o parente, ela permanece em estado grave, mas está respondendo bem ao tratamento.
Já Miguel Meneses, de 14 anos, é a vítima que apresenta o quadro mais delicado. O adolescente sofreu ferimentos principalmente na cabeça e continua em estado grave, conforme as informações repassadas pelo familiar.
O parente também revelou que Miguel e João são primos.
As informações sobre os estados de saúde foram fornecidas pela família e ainda não foram confirmadas por boletins médicos oficiais.
Motorista teria perdido o controle após aquaplanagem, diz familiar
O familiar também apresentou uma nova informação sobre as possíveis causas do acidente.
Segundo ele, em conversa com Douglas, o motorista relatou que o veículo teria aquaplanado na pista, fazendo com que perdesse o controle da direção.
"Ele disse que o carro aquaplanou. Não conseguiu frear e nem virar o carro", relatou o parente.
Ainda segundo o familiar, Douglas estava a caminho da votação quando o acidente aconteceu.
O homem também contestou publicações que circularam nas redes sociais sugerindo que o motorista estaria embriagado.
"Fiquei triste porque muitas postagens diziam que ele estava embriagado. Ele nunca experimentou nem cerveja. Não bebe nada, estava indo votar", afirmou.
A versão apresentada pelo familiar sobre a aquaplanagem e a ausência de consumo de bebida alcoólica não foi confirmada oficialmente pelas autoridades. As circunstâncias do acidente ainda deverão ser apuradas.
Família e amigos organizam corrente de oração no hospital
Diante da gravidade dos ferimentos, familiares e amigos das vítimas organizaram um encontro de oração para a noite desta segunda-feira (26), às 20h, no hospital da Vila Industrial, em São José dos Campos.
"Hoje, amigos e familiares estaremos reunidos em oração às 20h no hospital Vila Industrial, pela vida dos três jovens", informou o parente.
A mobilização também ganhou força nas redes sociais, especialmente após a divulgação de mensagens de amigos e companheiros de equipe de Miguel Meneses.
Em uma das publicações, um amigo do goleiro pediu que as pessoas compartilhassem a mensagem e colocassem o adolescente em suas orações.
"Estamos contigo, irmão. Deus sabe de tudo! Temos fé que você vai sair dessa", escreveu.
Relembre o acidente
O grave acidente aconteceu por volta das 16h20 de domingo (25), na Avenida Fundo do Vale, no Anel Viário, na altura da Vila Zelfa, em São José dos Campos.
Segundo informações da Polícia Militar, o Honda Civic seguia no sentido Centro–Zona Sul quando o motorista perdeu o controle da direção. O automóvel capotou, atingiu árvores e placas de sinalização e ficou bastante destruído.
O Corpo de Bombeiros informou que quatro pessoas estavam no veículo. Uma delas ficou presa às ferragens, sendo necessário o trabalho de desencarceramento.
Um homem de 24 anos foi socorrido pela Unidade de Resgate dos Bombeiros ao Pronto-Socorro da Vila Industrial. As outras três vítimas receberam atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).
A ocorrência mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros, Samu, Polícia Militar e agentes de trânsito.
As causas do acidente seguem sem confirmação oficial.