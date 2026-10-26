O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, questionou nesta segunda-feira (26) o resultado da eleição presidencial no Brasil e afirmou que a disputa “pareceu mais uma eleição fraudada”, sem apresentar provas ou indícios de irregularidades.

Apesar da declaração, Trump disse que gosta do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e que não pretende interferir nos assuntos brasileiros.

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