O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, questionou nesta segunda-feira (26) o resultado da eleição presidencial no Brasil e afirmou que a disputa “pareceu mais uma eleição fraudada”, sem apresentar provas ou indícios de irregularidades.
Apesar da declaração, Trump disse que gosta do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e que não pretende interferir nos assuntos brasileiros.
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“Eu não tomei partido, mas pareceu mais uma eleição fraudada”, afirmou Trump a jornalistas. “Para mim, pareceu muito ruim.”
Lula venceu o senador Flávio Bolsonaro (PL), aliado político do presidente norte-americano, no segundo turno realizado no domingo (25). O petista recebeu 51,79% dos votos válidos, contra 48,21% do adversário, uma diferença de aproximadamente 4,4 milhões de votos.
O resultado foi confirmado ainda na noite de domingo pelo presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), ministro Kassio Nunes Marques.
Questionado se tomaria alguma medida em relação ao resultado brasileiro, Trump afirmou que sua responsabilidade é governar os Estados Unidos.
“Eu não governo o Brasil. Eu governo os Estados Unidos. Gosto do Lula. Me dou muito bem com ele, mas a prorrogação concedida foi muito estranha”, declarou, em referência à extensão do horário de votação determinada pela Justiça Eleitoral.
Prorrogação do horário de votação
A decisão de estender o horário de funcionamento de algumas seções eleitorais foi tomada pelo ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Cristiano Zanin, após as campanhas de Lula e Flávio Bolsonaro relatarem dificuldades enfrentadas por eleitores em diferentes regiões do país.
A campanha petista apontou problemas no transporte público que teriam prejudicado o deslocamento de eleitores em pelo menos nove estados. Já a equipe de Flávio pediu a ampliação do horário em cidades afetadas por fortes chuvas, alagamentos e dificuldades de acesso aos locais de votação.
Zanin determinou que a votação fosse prorrogada até as 19h nas seções que ainda estavam abertas no momento da decisão. O ministro esclareceu posteriormente que a medida não permitiria a reabertura de seções eleitorais que já haviam encerrado os trabalhos.
Segundo o TSE, aproximadamente 35 mil pessoas votaram após as 17h. O número representa uma parcela pequena do eleitorado e ficou distante da diferença de cerca de 4,4 milhões de votos entre Lula e Flávio Bolsonaro.
Flávio Bolsonaro contesta resultado
No primeiro discurso após o segundo turno, Flávio Bolsonaro afirmou que não reconheceria o resultado da eleição e que recorreria à Justiça para pedir a anulação do pleito. O senador contestou a decisão de Zanin sobre a extensão do horário de votação.
Até o momento da declaração de Trump, o presidente norte-americano não havia apresentado evidências que sustentassem a alegação de fraude eleitoral.