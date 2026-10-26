Placa

A Prefeitura de Taubaté instalou uma placa para informar que estaria proibida a entrada com animais na Praça Catulo da Paixão Cearense, que fica na Avenida Santa Luiza de Marillac, no bairro Jardim Ana Emília.

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Requerimento

No fim de setembro, a Câmara aprovou por unanimidade um requerimento em que o vereador Douglas Carbonne (Solidariedade) questionou o motivo da instalação da placa e também a base legal da proibição. O parlamentar integra a oposição ao governo do prefeito Sérgio Victor (Novo).