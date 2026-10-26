O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) foi intimado pela PF (Polícia Federal), nesta segunda-feira (26), a entregar seus passaportes por determinação do ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal).

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O parlamentar é investigado em dois inquéritos na Corte, que apuram suspeitas de lavagem de dinheiro envolvendo empresas de apostas e possíveis irregularidades no financiamento do filme Dark Horse, sobre a trajetória política de seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro.