Odontologia
Atualmente, 2.506 pacientes aguardam na fila de espera por atendimento odontológico na rede municipal de Taubaté. O dado foi repassado pela Prefeitura à Câmara, em resposta a requerimento do vereador Neneca (PDT).
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Fila
A maior fila é para prótese dentária, com 2.048 pacientes - alguns deles aguardam desde agosto de 2024. Outros 405 pacientes aguardam por atendimento com endodontistas (a espera chega a três meses). E 53 aguardam por ortodontistas (um mês de espera).
Atendimento
Segundo a Prefeitura, 50 unidades de saúde oferecem serviços odontológicos. A rede conta com 160 dentistas. A média mensal é de 12,1 mil atendimentos.