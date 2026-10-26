Odontologia

Atualmente, 2.506 pacientes aguardam na fila de espera por atendimento odontológico na rede municipal de Taubaté. O dado foi repassado pela Prefeitura à Câmara, em resposta a requerimento do vereador Neneca (PDT).

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Fila

A maior fila é para prótese dentária, com 2.048 pacientes - alguns deles aguardam desde agosto de 2024. Outros 405 pacientes aguardam por atendimento com endodontistas (a espera chega a três meses). E 53 aguardam por ortodontistas (um mês de espera).