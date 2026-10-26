26 de outubro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
ESPERA SUPERA 2 ANOS

Em Taubaté, 2,5 mil aguardam por atendimento odontológico

Por Sessão Extra | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/PMT
A maior fila é para prótese dentária, com 2.048 pacientes, sendo que alguns deles aguardam desde agosto de 2024 por atendimento
A maior fila é para prótese dentária, com 2.048 pacientes, sendo que alguns deles aguardam desde agosto de 2024 por atendimento

Odontologia
Atualmente, 2.506 pacientes aguardam na fila de espera por atendimento odontológico na rede municipal de Taubaté. O dado foi repassado pela Prefeitura à Câmara, em resposta a requerimento do vereador Neneca (PDT).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Fila
A maior fila é para prótese dentária, com 2.048 pacientes - alguns deles aguardam desde agosto de 2024. Outros 405 pacientes aguardam por atendimento com endodontistas (a espera chega a três meses). E 53 aguardam por ortodontistas (um mês de espera).

Atendimento
Segundo a Prefeitura, 50 unidades de saúde oferecem serviços odontológicos. A rede conta com 160 dentistas. A média mensal é de 12,1 mil atendimentos.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários