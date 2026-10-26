Balanço

Esse ano, 34 estabelecimentos comerciais de Taubaté foram multados durante ações da Operação Sossego, que são realizadas pelo Departamento de Fiscalização de Posturas. O dado foi repassado pela Prefeitura à Câmara, em resposta a requerimento do vereador Dentinho (PP).

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Sossego

Segundo o balanço, entre janeiro e o início de outubro, foram fiscalizados cerca de 440 estabelecimentos comerciais, dos quais 156 foram notificados e 34 receberam multa.