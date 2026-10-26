26 de outubro de 2026
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BALANÇO

Taubaté multou 34 comércios esse ano por meio da Operação Sossego

Por Sessão Extra | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PMT
Segundo o balanço divulgado pela Prefeitura, entre janeiro e o início de outubro, foram fiscalizados cerca de 440 estabelecimentos comerciais, dos quais 156 foram notificados e 34 receberam multa
Segundo o balanço divulgado pela Prefeitura, entre janeiro e o início de outubro, foram fiscalizados cerca de 440 estabelecimentos comerciais, dos quais 156 foram notificados e 34 receberam multa

Balanço
Esse ano, 34 estabelecimentos comerciais de Taubaté foram multados durante ações da Operação Sossego, que são realizadas pelo Departamento de Fiscalização de Posturas. O dado foi repassado pela Prefeitura à Câmara, em resposta a requerimento do vereador Dentinho (PP).

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Sossego
Segundo o balanço, entre janeiro e o início de outubro, foram fiscalizados cerca de 440 estabelecimentos comerciais, dos quais 156 foram notificados e 34 receberam multa.

Irregularidades
Ainda de acordo com a Prefeitura, as principais irregularidades identificadas foram falta de licença do Corpo de Bombeiros; falta de alvará de funcionamento e falta de alvará de sonorização.

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